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Экономика

Товарооборот Таджикистана с Кыргызстаном уменьшился на $4 миллиона

Из-за событий за последние два месяца торговый оборот с Афганистаном и транзит товаров через эту страну заметно снизились. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Таможенной службы Таджикистана Хуршед Каримзода.

«Если в январе — феврале ежедневно проходили через границу до 50 машин, сейчас 2-3 машины, иногда целыми днями нет ни одной машины», — сказал он.

Кроме того, из-за событий на границе товарооборот с Кыргызстаном уменьшился на $4 миллиона.

«Транзит товаров через эту страну сейчас почти не осуществляется. Через Кыргызстан приезжали фуры с товарами из России. Мы сейчас нашли альтернативу — фуры приезжают через Узбекистан. В Кыргызстане сейчас застряли шесть фур с таджикскими товарами, но вопрос решается», — отметил Хуршед Каримзода.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202719/
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