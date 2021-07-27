Национальный банк повысил учетную ставку до 7,5 процента

Правление Национального банка решило повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 1 процент — до 7,5 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что восстановление глобальной экономики от последствий пандемии происходит более быстрыми темпами. Этому способствует действие стимулирующих мер государственной поддержки и смягчение карантинных ограничений на фоне проводимой массовой вакцинации населения. Ускоренные темпы восстановления деловой активности в странах — торговых партнерах также способствуют восстановлению торгово-экономических отношений и в Кыргызстане.

Сохраняется высокая неопределенность в отношении развития как глобальной, так и региональных экономик с учетом рисков появления новых штаммов COVID-19.

В Кыргызстане также наблюдается восстановление экономической активности. При этом сокращение объемов производства промышленности и строительства ограничивают ее полную масштабность. Внутреннее потребление остается относительно слабым и поддерживается положительной динамикой притока денежных переводов в страну. За январь — май 2021 года чистый приток денежных переводов физических лиц повысился на $45,3 процента, составив $778,1 миллиона.

«Денежно-кредитные условия в целом не претерпели существенных изменений. Краткосрочные ставки денежного рынка в целом имели тенденцию роста и продолжили колебаться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора. Активность участников денежного рынка повысилась в коротком сегменте, главным образом, по операциям на открытом рынке. В банковской системе продолжилось наращивание уровня избыточной ликвидности. В этих условиях для ограничения инфляционного давления в стране Национальный банк продолжил изымать избыточную ликвидность», — говорится в сообщении.

Внутренний валютный рынок сохраняет относительную стабильность. Объем валовых международных резервов составил $2,7 миллиарда, что покрывает около шести месяцев импорта.

В Нацбанке отмечают, что восстановление мировой экономики во многом зависит от распространения новых более опасных штаммов COVID-19 и, как следствие, введения новых ограничительных мер, а также масштабов вакцинации населения в мире. На внешних товарно-сырьевых рынках сохраняется неоднозначная ситуация из-за неблагоприятных погодных условий в странах-производителях продовольственных товаров. На этом фоне наблюдается рост мировых цен на отдельные виды продовольствия. Эти факторы продолжают создавать инфляционные риски в Кыргызстане в среднесрочной перспективе.

Учитывая предпосылки развития внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк решил повысить размер учетной ставки. В случае возникновения каких-либо рисков НБ КР не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую денежно-кредитную политику.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 30 августа 2021 года.