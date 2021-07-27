11:34
USD 84.41
EUR 99.52
RUB 1.14
Экономика

Национальный банк повысил учетную ставку до 7,5 процента

Правление Национального банка решило повысить учетную ставку (ключевую ставку) на 1 процент — до 7,5 процента. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Отмечается, что восстановление глобальной экономики от последствий пандемии происходит более быстрыми темпами. Этому способствует действие стимулирующих мер государственной поддержки и смягчение карантинных ограничений на фоне проводимой массовой вакцинации населения. Ускоренные темпы восстановления деловой активности в странах — торговых партнерах также способствуют восстановлению торгово-экономических отношений и в Кыргызстане.

Сохраняется высокая неопределенность в отношении развития как глобальной, так и региональных экономик с учетом рисков появления новых штаммов COVID-19.

В Кыргызстане также наблюдается восстановление экономической активности. При этом сокращение объемов производства промышленности и строительства ограничивают ее полную масштабность. Внутреннее потребление остается относительно слабым и поддерживается положительной динамикой притока денежных переводов в страну. За январь — май 2021 года чистый приток денежных переводов физических лиц повысился на $45,3 процента, составив $778,1 миллиона.

«Денежно-кредитные условия в целом не претерпели существенных изменений. Краткосрочные ставки денежного рынка в целом имели тенденцию роста и продолжили колебаться в пределах установленного Национальным банком процентного коридора. Активность участников денежного рынка повысилась в коротком сегменте, главным образом, по операциям на открытом рынке. В банковской системе продолжилось наращивание уровня избыточной ликвидности. В этих условиях для ограничения инфляционного давления в стране Национальный банк продолжил изымать избыточную ликвидность», — говорится в сообщении.

Внутренний валютный рынок сохраняет относительную стабильность. Объем валовых международных резервов составил $2,7 миллиарда, что покрывает около шести месяцев импорта.

В Нацбанке отмечают, что восстановление мировой экономики во многом зависит от распространения новых более опасных штаммов COVID-19 и, как следствие, введения новых ограничительных мер, а также масштабов вакцинации населения в мире. На внешних товарно-сырьевых рынках сохраняется неоднозначная ситуация из-за неблагоприятных погодных условий в странах-производителях продовольственных товаров. На этом фоне наблюдается рост мировых цен на отдельные виды продовольствия. Эти факторы продолжают создавать инфляционные риски в Кыргызстане в среднесрочной перспективе.

Учитывая предпосылки развития внешней среды и внутренние экономические условия, Национальный банк решил повысить размер учетной ставки. В случае возникновения каких-либо рисков НБ КР не исключает возможности внесения дополнительных корректировок в проводимую денежно-кредитную политику.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 30 августа 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/202213/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6,5 процента
Нацбанк повысил учетную ставку еще на 1 процент — до 6,5 процента
Впервые за год Национальный банк повысил размер учетной ставки до 5,5 процента
Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Национальный банк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов
Национальный банк оставил без изменений учетную ставку
Популярные новости
Тарифы на&nbsp;свет. Сколько кыргызстанцы, майнинг и&nbsp;заводы будут платить с&nbsp;сентября Тарифы на свет. Сколько кыргызстанцы, майнинг и заводы будут платить с сентября
Доллар в&nbsp;Кыргызстане снова начал дешеветь Доллар в Кыргызстане снова начал дешеветь
Миллионы долгов и&nbsp;слабое управление. Что еще выявил аудит госпредприятий ФУГИ Миллионы долгов и слабое управление. Что еще выявил аудит госпредприятий ФУГИ
Почему растет стоимость топлива и&nbsp;что делают нефтетрейдеры для сдерживания цен Почему растет стоимость топлива и что делают нефтетрейдеры для сдерживания цен
Бизнес
Альтернатива против запрета. Как снизить вред от&nbsp;курения, если не&nbsp;можешь бросить Альтернатива против запрета. Как снизить вред от курения, если не можешь бросить
KICB и&nbsp;AUCA подписали меморандум о&nbsp;сотрудничестве KICB и AUCA подписали меморандум о сотрудничестве
Заказывай и&nbsp;оплачивай справку о&nbsp;несудимости в&nbsp;приложении MegaPay Заказывай и оплачивай справку о несудимости в приложении MegaPay
&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo;: моментальные переводы на&nbsp;банковские карты шести стран «Мой О!»: моментальные переводы на банковские карты шести стран
27 июля, вторник
11:30
Ко Дню независимости в Бишкеке запустят 200 новых автобусов Ко Дню независимости в Бишкеке запустят 200 новых автоб...
11:22
Национальный банк повысил учетную ставку до 7,5 процента
11:20
Засуха в Бишкеке. На скважины и капельное орошение надеются в мэрии
11:17
В Бишкеке в быстротоке нашли тело утонувшего ребенка
11:16
Итоги выборов. Партия «Биздин Кыргызстан» подала в суд на ЦИК