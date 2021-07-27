В Кыргызстане хотят внедрить систему страхования в сельском хозяйстве

В Кыргызстане предлагают принять специальный закон о страховании в сельском хозяйстве. Соответствующий проект вынесло на общественное обсуждение Министерство сельского, водного хозяйства и развития регионов.

В ведомстве отмечают, что развитие эффективной рыночной системы предусматривает государственную поддержку сельского хозяйства. Одним из основных направлений такой поддержки в сельском хозяйстве является страхование. В Кыргызстане в 2009 году приняли закон об особенностях страхования в растениеводстве. Но из-за отсутствия действенного механизма реализации он не работает.

«Действующая модель государственной помощи оказалась неэффективной и нуждается в реформировании путем принятия нового закона, разработанного с учетом предыдущего опыта», — говорят в Минсельхозе.

В ведомстве считают, что для построения эффективной модели государственной поддержки агрострахования необходимо создать нормативно-правовую базу, которая бы обеспечивала для всех страхователей и страховщиков равный доступ и равные возможности на рынке сельскохозяйственного страхования, а также расширить концепцию господдержки и изменить порядок предоставления финансовой помощи.

Законопроектом вводится классификация страхования в сельском хозяйстве: виды и объекты страхования, виды рисков в сельском хозяйстве, при котором вероятно наступление страхового случая, вопросы перестрахования и многое другое. В том числе страхованию будут подлежать риски утраты (гибели) урожая сельхозкультур, посадок многолетних насаждений, утраты (гибели) вынужденного убоя сельскохозяйственных животных, продуктов аквакультуры. Будет установлен перечень страховых случаев, при которых будет осуществляться страховая выплата.

Законопроектом вводятся норма о разработке стандартного страхового продукта на случай отсутствия господдержки, норма о создании информационной системы. Будут также определены условия и порядок страхования, на которое распространяется господдержка. Законопроектом предлагается создание подразделения, ответственного за агрострахование.