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Экономика

Начались переговоры по созданию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном

Дан старт переговорам по соглашению о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия.

В Тегеране состоялась встреча переговорных делегаций по вопросам заключения соглашения о свободной торговле, которое заменит действующее с октября 2019 года временное соглашение. Участники обсудили проект технического задания на предстоящие переговоры, а также обменялись мнениями по возможному наполнению документа.

«По итогам встречи достигнуты договоренности об обсуждении новых задач — расширения товарного охвата, поддержке отраслевого сотрудничества и повышения транспарентности при проведении госзакупок, а также о том, что, принимая во внимание схожесть подходов к переговорам обеих сторон, существенный объем работы может быть осуществлен в сжатые сроки», — отметил министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев.

Первый полноформатный раунд переговоров по заключению соглашения запланирован в сентябре 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/201737/
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