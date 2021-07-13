Группа российских журналистов посетила рудник «Кумтор», сообщает пресс-служба компании.

По их словам, в последнее время вокруг предприятия много противоречивой информации и слухов, и поэтому они обратились к руководству компании «ЗАО «Кумтор Голд Компани» (КГК), чтобы увидеть реальную картину дел и состояние ледников вокруг месторождения.

В компании отметили, что в ходе поездки на рудник журналисты убедились: после введения временного внешнего управления «Кумтор Голд Компани» во главе с временным внешним управляющим Тенгизом Болтуруком продолжает работать бесперебойно, в штатном режиме и с соблюдением техники безопасности, настроение в коллективе рабочее.

«Гости ознакомились с основными производственными этапами добычи и переработки руды, побывали в открытом карьере, на золотоизвлекательной фабрике. Россияне своими глазами увидели нынешнее плачевное состояние ледников Лысый и Давыдов, на которые в прежние годы в ходе хищнической разработки месторождения складировалась отработанная порода. О своих впечатлениях по результатам поездки журналисты намерены поведать в российских средствах массовой информации», — говорится в сообщении.

Представителям российских средств массовой информации рассказали, что временное внешнее управление в КГК было введено из-за безответственных действий менеджмента «Центерра Голд Инк.».

15 мая 2021 года со стороны «Центерра Голд Инк.» удаленно была отключена система датчиков, наблюдающих за стабильностью и движением ледников в зоне рудника. Это повлекло утрату контроля за состоянием отвалов и бортов карьера и поставило под прямую угрозу жизнь и здоровье людей, работающих на руднике. Также были выявлены нарушения при проведении работ, загрязнение окружающей среды. В законе Кыргызской Республики «О концессиях и концессионных предприятиях в Кыргызской Республике» от 6 марта 1992 года предусмотрено право вмешательства государства в административно-хозяйственную деятельность концессионера (в данном случае ЗАО «Кумтор Голд Компани») в случаях, когда такая деятельность создает реальную угрозу жизни, здоровью населения или экологии. В связи с этим Жогорку Кенешем было рекомендовано ввести временное внешнее управление в КГК для стабилизации ситуации и продолжения работы рудника «Кумтор». 17 мая 2021 года распоряжением кабинета министров в КГК введено временное внешнее управление.

«К сожалению, работники КГК, как и весь Кыргызстан, стали свидетелями истинного отношения менеджмента «Центерра Голд Инк.», которое не только вводит в заблуждение общественность, но и предпринимает новые попытки парализовать работу рудника. Так, 31 мая 2021 года компания «Центерра Голд Инк.» в качестве единственного акционера КГК инициировала обращение от имени КГК в суд США с петицией о банкротстве. Такое решение «Центерры Голд Инк.» принято в нарушение положений действующего законодательства Кыргызской Республики, которому подчиняется вся деятельность КГК, и устава КГК. Указанные действия совершены компанией «Центерра Голд Инк.» без какого-либо уведомления в адрес КГК. Кроме того, рассмотрение дел о банкротстве в отношении юридического лица, зарегистрированного на территории Кыргызской Республики, возможно только судами Кыргызской Республики и на территории Кыргызской Республики. При этом некоторые поставщики и контрагенты КГК, получив официальные письма от «Центерра Голд Инк.», заявляют о приостановке поставок в КГК, тем самым саботируют и противодействуют бесперебойной деятельности КГК. Все это делается вопреки подлежащему исполнению приказа суда США, который защищает права КГК по контрактам, действующим на момент подачи обращения о банкротстве. «Центерра Голд Инк.» продолжает вмешиваться в деятельность КГК путем непредоставления доступа работникам компании к серверам и данным, блокированием денежных средств, находящихся на зарубежных счетах.

Несмотря на деструктивные действия со стороны «Центерра Голд Инк.», в настоящее время кабинетом министров, временным внешним управляющим КГК и работниками принимаются все меры по недопущению остановки работы рудника. КГК является действующей компанией, которая своевременно рассчитывается по всем своим обязательствам, исполняет все социальные обязательства, а также обязательства перед бюджетом Кыргызской Республики, своими работниками и подрядными организациями», — говорится в сообщении пресс-службы компании.