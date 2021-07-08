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Экономика
Сюжет: COVID-19

Президент Азиатского банка развития подтвердил партнерство с Кыргызстаном

В ходе состоявшейся сегодня виртуальной встречи с заместителем председателя кабинета министров, министром экономики и финансов Акылбеком Жапаровым президент Азиатского банка развития (АБР) Масацугу Асакава подтвердил поддержку АБР Кыргызской Республики.

«Затруднения, вызванные коронавирусом, продолжают представлять существенные риски для восстановления экономики Кыргызской Республики, при этом новые волны заболевания или задержки в вакцинации также могут повлиять на рост экономики. АБР намерен продолжать оказывать поддержку Кыргызской Республике, особенно в области устойчивого роста, инклюзивности и регионального сотрудничества. Мы также готовы поддержать реформы в энергетическом, транспортном секторах и в секторе социальной защиты», — сказал Масацугу Асакава.

Стороны обсудили планируемые операции АБР в стране, включая проекты по содействию диверсификации экономики и управлению рисками оползней. Глава АБР подчеркнул важность приверженности правительства улучшению инвестиционного климата для обеспечения устойчивого восстановления.

В рамках своей операционной программы на 2021 год АБР будет поддерживать структурные и экономические реформы в Кыргызской Республике, в том числе в энергетическом секторе, где банк будет продолжать способствовать продвижению правительством устойчивости и энергоэффективности.

АБР готовит Стратегию партнерства со страной (СПС) на 2023-2027 годы, которая будет согласована со среднесрочной национальной стратегией страны. В рамках ныне действующей стратегии поддерживает диверсификацию экономики, развитие инфраструктуры, доступ к государственным и социальным услугам, создание рабочих мест и содействие устойчивости климата.

Президент АБР высоко оценил успешную реализацию правительством антикризисных мер, связанных с пандемией COVID-19. В прошлом году АБР одобрил более $70 миллионов в качестве поддержки Кыргызской Республики в борьбе с пандемией COVID-19.

В эту сумму входит пакет кредитного и грантового финансирования в размере $50 миллионов, одобренного в мае, и $20 миллионов в рамках чрезвычайной помощи для укрепления сектора здравоохранения, одобренного в июне.

Во время пика пандемии, который пришелся на период с апреля по июль 2020 года, в рамках технической помощи АБР также помог поставить средства индивидуальной защиты, кислородные концентраторы и аппараты искусственной вентиляции легких. Банк совместно с Программой развития ООН подготовил социально-экономическое исследование о влиянии пандемии на бедные и уязвимые сообщества в Кыргызской Республике.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/200288/
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