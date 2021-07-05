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Экономика

В Кыргызстане налоговики оштрафовали шесть АЗС

Государственная налоговая служба оштрафовала шесть АЗС за нарушение порядка реализации нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, в Оше и Ошской области проведены проверки, в ходе которых установлены факты нарушения передачи фискальных данных о реализуемом на АЗС топливе в режиме реального времени.

«В частности, сеть АЗС «МПА» (ОсОО «НК Сервис»), «Ош ойл» (ОсОО «Транс Энерго компани»), «Кыргызстан» (ОсОО «Бек-Строй плюс»), «Россия нефть» (ОсОО «Россия нефть»), «Кыргыз Мунай» (ОсОО «БМ Энерджи»), «Памир-Алай» (ОсОО «Север-Югойл) не передавали в Налоговую службу в онлайн-режиме код реализуемого товара (код ТН ВЭД ЕАЭС)», — отметили в ГНС.

Общая сумма штрафа составила 210 тысяч сомов.

В ГНС напомнили, что автозаправочные станции с 1 июля 2020 года в рамках проекта фискализации налоговых процедур «СМАРТ Салым» должны применять автоматизированную систему управления и ККМ с функцией печати на контрольно-кассовом чеке информации о реализуемом топливе и передачи этих данных в налоговый орган в онлайн-режиме.

За нарушение порядка реализации нефтепродуктов на заправках на индивидуального предпринимателя налагается штраф в размере 12,5 тысячи сомов, на юридическое лицо — 35 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/199857/
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