Мировой рост цен на газ. Что ждать Кыргызстану

Инфляция в этом году бьет рекорды. Дорожает буквально все, и не только у нас. Цены на газ растут с весны и превысили максимум за последнее десятилетие. Повышают тарифы и соседи, что вызывает еще больше беспокойства.

Редакция 24.kg разбиралась, почему и где повышается стоимость голубого топлива и как это скажется на ситуации в Кыргызстане.

Побить многолетние рекорды

Стоимость газа на европейском хабе TTF (Нидерланды) 19 июня достигла 13-летнего максимума — $363 за 1 тысячу кубометров. Это при годовом объеме потребления около 175 миллиардов кубов.

Цена на газ выросла почти в шесть раз с лета 2020 года.

Издание «Коммерсант» сообщило, что цены на газ в Европе удерживаются на максимумах, несмотря на летний сезон. Это связано с низким предложением со стороны основных поставщиков России и Норвегии и сокращением поставок сжиженного природного газа (СПГ).

«Европейские покупатели пока проигрывают в конкуренции за СПГ потребителям в Азии. Спотовые цены на основном европейском газовом хабе TTF, которые в мае превысили $300 за 1 тысячу кубометров и достигли максимального уровня с 2018 года, не проявляют признаков к снижению. Столь высокие цены исторически нехарактерны для европейского газового рынка и относительно устойчиво наблюдались лишь в 2011–2014 годах — в тот же период, когда цены на нефть превышали $100 за баррель», — отметило издание.

Страны Западной Европы не могут нарастить и поставки СПГ. Это связано с тем, что страны Азии предлагают производителям более высокие цены.

В январе—мае страны Европы импортировали 37 миллионов тонн СПГ, или 23 процента мирового потребления. Год назад эти показатели составляли 45 миллионов тонн и 29 процентов соответственно, отметил аналитик Vygon Consulting Иван Тимонин.

Сергей Капитонов из МШУ «Сколково» полагает, что при текущей ценовой конъюнктуре в Азию может уходить еще больше СПГ, дополнительно «осушая» европейский рынок. Он напоминает, что в мае Китай импортировал свыше 7 миллионов тонн СПГ — рекорд для этого времени года.

«Активность основных азиатских потребителей СПГ и текущие котировки фьючерсов позволяют предположить, что спрос на газ в Азии и цены будут высокими до конца сезона», — считает Сергей Капитонов.

У соседей газ дорожает

У соседей и союзников по ЕАЭС тоже не все радужно. Например, для Беларуси — ближайшего соратника и стратегического партнера России по транспорту газа в Европу — тоже нет особых послаблений.

На 2021 год для Беларуси цена на газ составила $128,5 за 1 тысячу кубометров, что выше уровня прошлого года.

Это при том, что объем потребления топлива в РБ большой — ежегодно около 20 миллиардов кубометров.

Министерство энергетики Казахстана утвердило предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке страны на период с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года. Цены выросли в среднем на 11 процентов в зависимости от региона. В ведомстве объяснили, что основные магистрали внутреннего газоснабжения республики отработали ресурс и по результатам диагностических обследований имеют множество дефектов.

За 2015-2020 годы сумма убытков национального оператора от субсидирования внутреннего рынка составила около 425 миллиардов тенге.

«Для сдерживания конечной стоимости ресурса на внутреннем рынке АО «КазТрансГаз» ежегодно за счет экспорта газа субсидирует рынок страны. На сегодня в разных областях утвержденная оптовая цена ниже себестоимости от 1,5 до 2,5 раза», — рассказали в ведомстве.

В Туркменистане и вовсе вводят драконовские методы погашения долгов. Жителей Лебапского велаята на востоке страны лишают доступа к продуктам за долги по бытовому газу. Им перекрывают подачу топлива и угрожают конфискацией имущества.

Чего ждать Кыргызстану

Заместитель генерального директора ОсОО «Газпром Кыргызстан» по экономике и финансам Арзымат Алдаяров рассказал 24.kg, что закупочная стоимость природного газа пока не менялась. С 2016 года она составляет $150 за 1 тысячу кубометров на границе республики.

Годовое потребление топлива в Кыргызстане составляет 280-300 миллионов кубометров.

Это ниже, чем в той же Беларуси или европейских странах. Идут переговоры, чтобы снизить закупочную цену. А вот о том, что тарифы могут вырасти из-за повышения мировых цен, кыргызстанцам можно не переживать.

«На сегодня изменение тарифа для абонентов как в большую, так и меньшую сторону возможно исключительно в случае корректировки официального курса сома к доллару США», — заверил Арзымат Алдаяров.