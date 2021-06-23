Перед кабмином стоит задача по оптимизации государственного сектора. Об этом на встрече президента Садыра Жапарова с представителями бизнес-сообщества заявил министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов.
По его словам, в ближайшее время в отношении государственных предприятий должны быть приняты следующие меры:
— ликвидация или приватизация неэффективных и нестратегических предприятий;
— преобразование предприятий, финансируемых из республиканского бюджета, в государственные учреждения;
— передача предприятий органам местного самоуправления для решения вопросов местного значения;
— реструктуризация остальных через консолидацию и акционирование.
Процесс приватизации объектов должен быть открытым и прозрачным, оценку будут проводить в форме открытых аукционов или тендеров.
«Таким образом, государство будет привлекать хороших инвесторов для взаимовыгодного сотрудничества. Уверен, что только с участием бизнеса мы сможем вывести объекты на качественно новый уровень развития», — подчеркнул Алмамбет Шыкмаматов.