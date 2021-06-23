11:16
USD 84.56
EUR 100.60
RUB 1.16
Экономика

В Кыргызстане введут статус «стратегического инвестора»

В Кыргызстане введут статус «стратегического инвестора». Об этом на встрече президента Садыра Жапарова с представителями бизнес-сообщества заявил министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, главная цель создания нового министерства, которое он возглавляет, — привлечение инвесторов в страну и создание для них благоприятных условий.

«Мы будем партнерами бизнеса. Если этого мало, мы будем заботиться о нем. Новая редакция Конституции гласит, что государство гарантирует защиту инвестиций и субъектов инвестиционной деятельности в порядке, определяемом законом. Это дает возможность нам разработать нормативно-правовые акты. В рамках него в будущем появится статус стратегического инвестора. В новом законе о государственно-частном партнерстве упрощены процедуры, ликвидированы многие бюрократические правила и обязательства», — рассказал Алмамбет Шыкмаматов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/198563/
просмотров: 176
Версия для печати
Материалы по теме
Перед кабмином стоит задача по оптимизации государственного сектора
Надзорные органы продолжают непрерывно проверять бизнес
Вице-спикер рассказала о занятости женщин в Кыргызстане
Уйти в тень или сесть. Как бизнес Кыргызстана вынуждают работать нелегально
Декриминализации бизнеса не будет. За мелкий ущерб можно оказаться за решеткой
Бесплатные консультации. Турбизнес Кыргызстана учат внедрять зеленые технологии
Алмамбет Шыкмаматов: Бизнес Турции заинтересован в инвестировании в Кыргызстан
В Джалал-Абад приехали предприниматели из Узбекистана. Обсудят сотрудничество
С 1 июля могут возобновиться плановые проверки бизнеса Налоговой службой
Бизнес не видит поддержки государства — глава Международного делового совета
Популярные новости
Кыргызстан нанял французскую компанию для управления бюджетом Кыргызстан нанял французскую компанию для управления бюджетом
Китай предложил вариант для ускорения пропуска грузов Китай предложил вариант для ускорения пропуска грузов
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;19&nbsp;июня. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 19 июня. Сколько денег семья тратит на еду
В&nbsp;Кыргызстане предлагают разрешить вывоз солярки по&nbsp;железной дороге В Кыргызстане предлагают разрешить вывоз солярки по железной дороге
Бизнес
Как воспользоваться услугами компании &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; удаленно Как воспользоваться услугами компании «Газпром Кыргызстан» удаленно
Dos Credobank дарит добро Dos Credobank дарит добро
EURO-2020: Хорватия&nbsp;&mdash; Шотландия, Словакия&nbsp;&mdash; Испания эксклюзивно на&nbsp;O!TV EURO-2020: Хорватия — Шотландия, Словакия — Испания эксклюзивно на O!TV
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
23 июня, среда
11:15
В КР выявили 738 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 117 284 В КР выявили 738 случаев внебольничной пневмонии и COVI...
11:10
Экс-замглавы ГКНБ Дуйшенбека Чоткараева отпустили под домашний арест
11:10
Как воспользоваться услугами компании «Газпром Кыргызстан» удаленно
11:06
Скандал в «Ата Мекене». Сайдулла Нышанов не согласен с переизбранием лидера
11:06
В Кыргызстане введут статус «стратегического инвестора»