В Кыргызстане введут статус «стратегического инвестора». Об этом на встрече президента Садыра Жапарова с представителями бизнес-сообщества заявил министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов.

По его словам, главная цель создания нового министерства, которое он возглавляет, — привлечение инвесторов в страну и создание для них благоприятных условий.

«Мы будем партнерами бизнеса. Если этого мало, мы будем заботиться о нем. Новая редакция Конституции гласит, что государство гарантирует защиту инвестиций и субъектов инвестиционной деятельности в порядке, определяемом законом. Это дает возможность нам разработать нормативно-правовые акты. В рамках него в будущем появится статус стратегического инвестора. В новом законе о государственно-частном партнерстве упрощены процедуры, ликвидированы многие бюрократические правила и обязательства», — рассказал Алмамбет Шыкмаматов.