Уйти в тень или сесть. Как бизнес Кыргызстана вынуждают работать нелегально

Новые редакции Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов повергли бизнес в шок. Вместо обещанной декриминализации идет ужесточение наказания. Фактически предпринимателей ставят перед выбором: сесть в тюрьму или уйти в тень.

Без логики и объяснений

Юрист аппарата бизнес-омбудсмена Сафарбек кызы Айсанат отметила, что к новым вариантам Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов много вопросов.

«Мы не понимаем, почему за какие-то преступления предусмотрено лишение свободы до пяти лет, а в отношении других нет лишения свободы. Мы не увидели четкой логики или концепции. Зато увидели, что есть негативные процессуальные изменения, которые напрямую затрагивают права предпринимателей», — говорит она.

Бизнесмены настроены весьма скептично и не видят ответственности госорганов за нарушения законов.

Адвокат, арбитр Международного третейского суда Юлия Булатова заметила, что в новых кодексах о декриминализации экономических преступлений нет речи. Все ужесточили настолько, что возникает вопрос: а есть ли бизнесу смысл работать?

«Прекрасно знают все бизнес-ассоциации, которые работают, что неуплату 100 тысяч сомов «накрутить» легко. При этом в кодексах не закреплена ответственность ни прокуратуры, ни Налоговой службы за необоснованное доначисление налогов и платежей. У нас есть мониторинг судебных актов в отношении административных споров по налогам. 98 процентов решений принимают в пользу ГНС», — сказала адвокат.

Кроме того, она предлагает вновь вернуть в Уголовно-процессуальный кодекс институт частных определений.

В этом случае за незаконные решения можно наказывать и прокуратуру, и следствие.

«Где ответственность, когда экономические дела в 18 томов Генпрокуратура за сутки рассматривает? Мало того, что вы гайки закручиваете, так и с себя ответственность снимаете. Нет у нас защиты на сегодня. Давайте тогда уйдем все в тень», — заключила Юлия Булатова.

Согласна с ней и глава Ассоциации поставщиков Гульнара Ускенбаева. Она заявила, что сегодня все слова об усилении давления на бизнес — чистая правда. И в новых изменениях в кодексы предприниматели видят угрозу.

«Такими решениями государство дает бизнесу посыл: «Уходите в тень». Крупный-то где такую большую тень найдет? Средний бизнес если ужмется, то какое-нибудь «деревце» и обнаружит. А малому бизнесу туда сам бог велел», — уверена Гульнара Ускенбаева.

Кто будет кормить народ

Президент Ассоциации ювелиров Сталбек Акматов пояснил, что в Уголовный кодекс вновь включили статью по незаконному обороту драгметаллов. Ранее ее убрали и включили в Кодекс о проступках именно для исключения коррупции и давления на бизнес.

«Раньше субъект предпринимательства периодически проверяли, приходили внезапно силовые структуры и представители правоохранительных органов в масках и так далее. Как Совет обороны убрал эту статью, стало легче работать. Если вернем, то снова бизнес-субъекты будут проверять со спецназом либо ГКНБ, либо МВД. Надо ли нам это?» — говорит бизнесмен.

По его словам, Генпрокуратура по вопросу возвращения этой статьи в УК ссылается на то, что делают это для борьбы с финансированием террористов. Но Налоговая служба и так проверяет, где предприниматель взял золото, кому продал и за сколько.

Как бизнес будет кормить государство, если его постоянно беспокоят и тревожат? Сталбек Акматов

Гульнара Ускенбаева напомнила, что и налоговики, и таможня при проверках бизнеса постоянно пересматривают начисления и говорят, что предприниматели не так заплатили.

«По новым кодексам ты окажешься сразу под уголовным делом. К сожалению, малый и средний бизнес в большинстве своем юридически плохо подкован. Они такие изменения прямо прочтут: пора идти в тень или бежать. Кто будет платить налоги?» — говорит она.

В новых кодексах нет нужды

Исполнительный директор Международного делового совета Аскар Сыдыков уверен, что новые редакции УК и УПК вообще не стоит принимать. Они несут слишком много рисков, «откатывают» страну далеко назад в развитии. Глава МДС уверен, что кодексы могут привести к коррупционным рискам, нарушению прав человека и международных норм.

«Больше всего к нам поступает жалоб по отношению к правоохранительным органам в связи с необоснованным избранием меры пресечения, следственными действиями, в целом в связи с количеством досудебных производств. Но, к сожалению, судя по проектам кодексов, вместо того чтобы с этими процессами бороться, Генпрокуратура решила возглавить их», — считает он.

Я уверен, что сейчас вообще нет необходимости принимать новые кодексы. Аскар Сыдыков

И в указе президента тоже об этом ни слова. Сейчас многие законы корректируют для приведения их в соответствие с новой Конституцией. Но даже в этом случае поправок требуют только отдельные статьи, а не весь кодекс.

«Конечно, действующие кодексы не идеальны. Мы сами говорим о многих недоработках, но для этого не надо полностью их менять. Общая линия — на либерализацию, гуманизацию, соответствие международным стандартам, правам человека — верная, надо только вносить точечные поправки с учетом наблюдений, жизненных реалий. Одни из таких поправок мы разработали в Совете по экономическим реформам. Они направлены на защиту частной собственности, защиту от необоснованного вмешательства правоохранительных органов. Сейчас достаточно принять эти поправки, они на рассмотрении в аппарате кабинета министров», — отмечает Аскар Сыдыков.

Бизнес предлагает отложить принятие всех серьезных законопроектов, не связанных с приведением в соответствие с новой Конституцией, до лучших времен.

Делать это нужно после того, как сформируют новый парламент, постоянное правительство, когда будет время для обсуждения и позволит общественно-политическая ситуация.

«Сейчас общественности не до этого. Республика в экономическом кризисе, у людей много забот. Поспешив с принятием таких серьезных, фундаментальных законопроектов, мы можем столкнуться с многочисленными рисками и последствиями. Это делать надо в нужное время. Такая позиция особенно актуальна, учитывая, что кодексы напрямую влияют на судьбы и жизни людей», — заключил исполнительный директор МДС.