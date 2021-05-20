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Экономика

Кыргызстан нацелен на выстраивание партнерских отношений с Centerra Gold

«Кыргызстан нацелен на выстраивание настоящих партнерских отношений, только если Centerra Gold готова к соблюдению кыргызского законодательства и международных стандартов», — заявил сегодня на пресс-конференции внешний управляющий компании «Кумтор» Тенгиз Болтурук.

По его словам, по арбитражному разбирательству с Centerra Gold сейчас ведутся консультации с юристами США и Канады.

«Мы будем предпринимать адекватные шаги, чтобы правительство Кыргызстана и «Кыргызалтын» пострадали в этом споре наименьшим образом. Мы готовы сотрудничать с Centerra Gold, но хотим прекратить практику разговора здорового человека с глухонемым. Мы хотим, чтобы не стали к нам прислушиваться, а стали слышать нас и перестали игнорировать», — сказал Тенгиз Болтурук.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194596/
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