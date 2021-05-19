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Экономика

Скотт Перри: Ситуация с рудником «Кумтор» неопределенная

Президент и главный исполнительный директор Centerra Gold Скотт Перри отметил высокую степень неопределенности ситуации, отвечая на вопрос о дальнейшей работе рудника «Кумтор» во время онлайн-конференции.

«Насколько нам известно, рудник еще работает. В данной ситуации довольно высокая неопределенность. Насколько мне известно, не было изменений в условиях контрактов с поставщиками или каких-либо ключевых служебных отношениях вплоть до прошедших выходных», — отметил он.

Касаясь вопроса долгосрочного воздействия событий на план горных работ и возможных рисков остановки производства для окружающей среды, президент Centerra отметил, что компания больше не контролирует экологические показатели производства, оно фактически находится под контролем внешнего менеджера, с которым по состоянию на день его назначения у компании не было прямых контактов.

Отвечая на вопрос об арбитражном процессе против Кыргызстана, Скотт Перри заявил, что компания намерена добиваться решения о введении временного судебного запрета.

«Иск будет рассматривать единоличный арбитр в рамках арбитражного разбирательства в Стокгольме (Швеция). Оно пройдет по правилам Комиссии ООН по праву международной торговли. У сторон есть 28 дней, чтобы согласовать выбор арбитра. В противном случае Centerra попросит Постоянную палату третейского суда в Гааге назначить арбитра. Как только арбитр будет назначен, мы намерены просить вынесения решения о временном судебном запрете и обеспечительных мерах», — заключил он.

В минувшие выходные произвели обыск в офисах Centerra в стране и изъяли документы.

Суд оштрафовал канадскую компанию на $3 миллиарда, предъявил иск о взыскании налогов на $170 миллионов и принял новый закон, который позволяет ввести внешнее управление в компании. В феврале Жогорку Кенеш создал госкомиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор».

Компания Centerra Gold Inc. объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызстана. Она намерена привлечь правительство к ответственности за все убытки и ущерб, возникшие в результате недавних действий против КГК и рудника «Кумтор», в случае если разногласия не урегулируют.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194484/
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