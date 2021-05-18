17:16
USD 84.30
EUR 102.40
RUB 1.14
Экономика

Ситуация с Кумтором. Бизнес-омбудсмен призывает стороны к переговорам

Бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит прокомментировал ситуацию вокруг месторождения Кумтор.

Читайте по теме
Приватизация и национализация в Кыргызстане. Чем рискуем и что получим
Он с сожалением отметил, что представители крупнейшего инвестора и государства не смогли разрешить свои разногласия путем мирных переговоров, в результате на месторождении Кумтор введено внешнее управление.

«Бизнес-омбудсмен неоднократно выражал озабоченность влиянием последних событий на бизнес, деловую среду и инвестиционную привлекательность страны. Работающие на рынке компании, текущие и потенциальные инвесторы обеспокоены возможными последствиями ситуации, в том числе и для их собственного бизнеса», — говорится в сообщении.

Защитник бизнеса отмечает, что для выхода из экономического кризиса и восстановления экономики бизнес должен быть уверен в верховенстве закона и надлежащей правовой процедуре, в предсказуемости и стабильности среды, в которой права и законные интересы предпринимателей и инвесторов будут соблюдены и защищены.

Бизнес-омбудсмен надеется, что даже на данном позднем этапе стороны смогут провести переговоры и прийти к согласованному урегулированию вопроса c учетом интересов всех сторон.

Напомним, в минувшие выходные произвели обыск в офисах Centerra в стране и изъяли документы.

Читайте по теме
Centerra заявила об ограничениях в отношении акций, принадлежащих «Кыргызалтыну»

Накануне депутаты Жогорку Кенеша приняли к сведению промежуточный отчет государственной комиссии по проверке деятельности «Кумтора». На три месяца продлен срок работы государственной комиссии. Депутаты также согласились ввести внешнее управление в компании.

Компания Centerra Gold Inc. уже объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызстана. 
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194384/
просмотров: 583
Версия для печати
Материалы по теме
Депутат Дастан Бекешев объяснил, почему поддержал внешнее управление на Кумторе
Centerra заявила об ограничениях в отношении акций, принадлежащих «Кыргызалтыну»
Centerra Gold: Правительство захватило контроль над рудником «Кумтор» 15-16 мая
Ситуация с Кумтором. Представители правительства Канады выступили с заявлением
Парламент согласился ввести внешнее управление на «Кумторе»
Паспорт гражданина Кыргызстана, выданный Тенгизу Болтуруку, вызывает вопросы
У Жогорку Кенеша заканчивается срок, а депутаты хотят продлить работу комиссии
Депутат предложил не судиться с Centerra, а закрыть «Кумтор»
Ситуация с «Кумтором». Интересы КР будут представлять юристы США и Канады
Кто из кыргызстанцев акционеры в Centerra? Компания не раскрывает информацию
Популярные новости
Коллектив ОАО &laquo;Кыргызалтын&raquo;: Компанией завладел иностранный гражданин Коллектив ОАО «Кыргызалтын»: Компанией завладел иностранный гражданин
Посольства Канады и&nbsp;Великобритании выступили с&nbsp;заявлением по&nbsp;Кумтору Посольства Канады и Великобритании выступили с заявлением по Кумтору
Centerra Gold инициировала арбитражный процесс против Кыргызстана Centerra Gold инициировала арбитражный процесс против Кыргызстана
Никита Мендкович: У&nbsp;попытки изменить соглашение по&nbsp;&laquo;Кумтору&raquo; только одна причина Никита Мендкович: У попытки изменить соглашение по «Кумтору» только одна причина
Бизнес
Вооруженные силы возглавляют борьбу с&nbsp;COVID-19&nbsp;в Индии Вооруженные силы возглавляют борьбу с COVID-19 в Индии
Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч Количество уникальных установок приложения MEGA24 превысило 500 тысяч
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;в&nbsp;семи областях Кыргызстана MegaCom увеличивает мощность и емкость сети 4G в семи областях Кыргызстана
Более 2&nbsp;миллионов сомов направил &laquo;РСК Банк&raquo; пострадавшим жителям Баткена Более 2 миллионов сомов направил «РСК Банк» пострадавшим жителям Баткена
18 мая, вторник
17:09
В Ошской области задержали больше 440 килограммов героина В Ошской области задержали больше 440 килограммов герои...
16:57
Отмена итогов выборов в Бишкеке. Айжан Беккоенова не жаловалась в ЦИК
16:37
Ситуация с Кумтором. Бизнес-омбудсмен призывает стороны к переговорам
16:31
В селе Вознесеновка 17-летний парень покончил с собой
16:18
Вооруженные силы возглавляют борьбу с COVID-19 в Индии