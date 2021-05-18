Ситуация с Кумтором. Бизнес-омбудсмен призывает стороны к переговорам

Бизнес-омбудсмен Кыргызстана Робин Орд-Смит прокомментировал ситуацию вокруг месторождения Кумтор.

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Он с сожалением отметил, что представители крупнейшего инвестора и государства не смогли разрешить свои разногласия путем мирных переговоров, в результате на месторождении Кумтор введено внешнее управление.

«Бизнес-омбудсмен неоднократно выражал озабоченность влиянием последних событий на бизнес, деловую среду и инвестиционную привлекательность страны. Работающие на рынке компании, текущие и потенциальные инвесторы обеспокоены возможными последствиями ситуации, в том числе и для их собственного бизнеса», — говорится в сообщении.

Защитник бизнеса отмечает, что для выхода из экономического кризиса и восстановления экономики бизнес должен быть уверен в верховенстве закона и надлежащей правовой процедуре, в предсказуемости и стабильности среды, в которой права и законные интересы предпринимателей и инвесторов будут соблюдены и защищены.

Бизнес-омбудсмен надеется, что даже на данном позднем этапе стороны смогут провести переговоры и прийти к согласованному урегулированию вопроса c учетом интересов всех сторон.

Напомним, в минувшие выходные произвели обыск в офисах Centerra в стране и изъяли документы.

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Накануне депутаты Жогорку Кенеша приняли к сведению промежуточный отчет государственной комиссии по проверке деятельности «Кумтора». На три месяца продлен срок работы государственной комиссии. Депутаты также согласились ввести внешнее управление в компании.

Компания Centerra Gold Inc. уже объявила о начале арбитражного разбирательства против правительства Кыргызстана.