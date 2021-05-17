Приватизация и национализация в Кыргызстане. Чем рискуем и что получим

В Кыргызстане идут два взаимоисключающих процесса — объявленная приватизация государственных предприятий и попытка национализации «Кумтора». Какие риски связаны с этим? Что республика может получить, а что потерять? Об этом в интервью со старшим научным сотрудником Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Станиславом Притчиным.

— С чем связаны инициативы властей Кыргызстана по приватизации госпредприятий и возможной национализации рудника «Кумтор», на котором работают иностранные инвесторы?

Последние инициативы по приватизации и национализации — это попытка властей Кыргызстана пополнить бюджет и создать конкурентную среду для разгосударствления. Но то, как это делают, оставляет мало шансов на реализацию этих инициатив.

Опыт Узбекистана и Казахстана, которые попытались за счет приватизации государственных активов привлечь инвесторов, показал, что это не всегда эффективно. С одной стороны, приватизация кажется очень простым решением. Тем более что частное управление более эффективно, так как нацелено на получение прибыли. Казалось бы, идеальная картинка.

На практике все иначе. С учетом имеющейся системы налогообложения бизнес может рассматривать налоговые вычеты в качестве нежелательных издержек и старается их обходить. Государство рискует потерять те налоги, которые отчислялись в рамках государственной деятельности. Это первый момент.

Как правило, инвесторам неинтересны предприятия, которые государство пытается передать в частные руки. Станислав Притчин

В большинстве таких проектов нет порядка с отчетностью, часть операций остаются непрозрачными и так далее. Для внешних инвесторов подобные условия неприемлемы. Для внутренних инвесторов — это не столь критично, но все же рискованно. Причин несколько.

Во-первых, независимых бизнесменов, у которых есть свободные деньги и которые понимают внутренние правила игры, не так много. Во-вторых, подобные вложения остаются спорными с точки зрения перспектив.

Экономическая ситуация в Кыргызстане сложная, рассчитывать на рост рынка не приходится. Считать, что компания за счет покупки объекта сможет увеличить прибыль, вряд ли стоит. Поэтому, вероятно, инициатива Бишкека по приватизации провалится.

— Как должен выглядеть процесс в идеале?

В идеале приватизации предшествует многолетний план. Компании готовят отчетность, проводят ревизии, анализируют свой опыт работы. Консультанты изучают рынок, выбирают подходящее время для формирования предложения. Это точечная и длительная работа даже в том случае, если государство гарантирует защиту прав собственности, чего в Кыргызстане, к сожалению, нет. Не говоря об инвестиционной привлекательности страны в целом.

В случае с Кыргызстаном рассчитывать на огромное число инвесторов и успешную продажу предприятий, которые принесут огромные деньги в бюджет, не приходится. Станислав Притчин

Решение о приватизации, которое для властей Кыргызстана выглядит как волшебная палочка, не сработает.

— Что будет в худшем случае?

Предприятия, которые и так хорошо работают в рамках государственного статуса, будут потеряны. Непривлекательные активы так и останутся нераскупленными.

— Как вы оцениваете идею национализации рудника «Кумтор»?

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— Сейчас в Кыргызстане два взаимоисключающих процесса. Анонсированная приватизация должна говорить о том, что у государства есть стратегия для привлечения инвесторов. Но параллельно идет процесс национализации рудника «Кумтор». С точки зрения имиджа и инвестиционного климата это разрушает всю ситуацию.

Какими бы ни были причины, всегда есть возможность договориться во внесудебном порядке, без изменения статуса предприятия и внешнего управления.

Если национализация «Кумтора» произойдет — это будет серьезным ударом по инвестиционному климату Кыргызстана. Станислав Притчин

— Российские и китайские инвесторы, работающие на рудниках в Кыргызстане, защищены от подобных рисков?

— Российский проект «Джеруй» в Таласской области защищен только тем, что на его открытии онлайн присутствовал президент России Владимир Путин. Вокруг китайских проектов мы видим периодические вспышки конфликтов. Как национализация «Кумтора», если она случится, скажется на остальных иностранных инвесторах, пока сказать сложно.