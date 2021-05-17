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Экономика

В Кыргызстане будут продвигать энергоэффективные технологии в туризме

В Кыргызстане займутся развитием энергоэффективных технологий в туризме благодаря реализации проекта по продвижению по энерго- и ресурсоэффективности (ПЭРЭТО). Об этом сообщила президент «Юнисон Групп» Нурзат Абдырасулова во время международной выставки ITF-2021 «Я кочевник».

Основная цель проекта — содействие энергетической безопасности и развитию Кыргызстана за счет развития устойчивых моделей производства и потребления. Задачей проекта является повышение осведомленности потребителей среди бизнеса, наращивание потенциала и их технической готовности внедрять энергоэффективные меры, а также продвижение инициатив частного сектора, направленных на достижение целей зеленой экономики.

«Основная наша аудитория — малый и средний бизнес. По статистике в Кыргызстане насчитывается более 15 тысяч субъектов предпринимательства, работающих в туристической отрасли.

Наш фокус — это сектор гостеприимства (отели, рестораны и кафе).

Мы предполагаем, что 300 компаний, из них около 50 отелей, 150 ресторанов, 100 кафе во всех семи регионах и двух городах получат необходимые знания по внедрению энергоэффективности и ресурсосбережения посредством тренингов, оценки своих знаний и умений, также получением прямых консультаций и доступом к онлайн-материалам», — отметила Нурзат Абдырасулова.

Она добавила, что в рамках проекта планируется работа с местными коммерческими институтами для совместной разработки не только продукта «зеленого» финансирования, но и продвижения национального диалога и политики реализации устойчивого потребления и производства.

«Мы будем готовить аналитические материалы, работать в области добровольной сертификации, также будут организованы тренинги и семинары для передачи знаний. В итоге кыргызстанские компании будут профинансированы через местные финансовые институты на внедрение этих практик на своих предприятиях», — сообщила президент «Юнисон Групп».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/194257/
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