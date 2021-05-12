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Экономика

ЕАБР: Замедление роста стоимости зерна в мире ослабило давление на цены в КР

Замедление роста стоимости зерна на глобальных рынках ослабило давление на внутренние продовольственные цены Кыргызстана. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития.

Отмечается, что сохраняется удорожание растительного масла и сахара, чья стоимость также зависит от ценовой конъюнктуры мирового рынка. Дополнительное проинфляционное давление сказалось на повышении акцизов на табачные изделия и цен на нефтепродукты.

«Превышение инфляцией целевого коридора 5-7 процентов сохранится в оставшейся части 2021-го, а наиболее выразительное замедление темпов роста цен начнется в конце года», — прогнозируют в ЕАБР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/193711/
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