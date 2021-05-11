Эльдар Таджибаев: У инвесторов горнорудной отрасли «чемоданное» настроение

«У многих инвесторов, в частности вовлеченных в горнорудную отрасль, все чаще преобладает «чемоданное» настроение», — заявил председатель центрального комитета Горно-металлургического профсоюза Эльдар Таджибаев.

По его словам, инвестиционная среда в Кыргызстане в последнее время оставляет желать лучшего. Инвесторы предпочитают воздержаться от запуска запланированных новых проектов, расширения производства, финансирования геологоразведочных работ. Более того, некоторые заявляют о готовности консервации производства для обеспечения безопасности работников и защиты бизнеса и инвестиций.

«В этой сложной ситуации десятки тысяч работников горнорудных предприятий, обслуживающих их подрядных организаций и компаний-поставщиков могут потерять работу и возможность полноценно обеспечивать свои семьи. А бюджет страны — существенные отчисления», — уверен Эльдар Таджибаев.

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Он отметил, что вице-президенты ЗАО «Кумтор Голд Компани», большинство менеджеров среднего звена, рядовых работников-экспатриантов покинули Кыргызстан. Президент ЗАО «КГК» Деон Баденхорст, намеревавшийся на днях вернуться в республику из плановой поездки, также вынужден находиться за границей.

По мнению председателя профкома «Кумтора» Калысбека Рыспаева, возможно, эти меры приняли для обеспечения безопасности иностранных руководителей и специалистов в связи с принятым на днях депутатами Жогорку Кенеша законом, позволяющим вводить внешнее управление на предприятии, и судебным решением о взыскании с «КГК» компенсации в размере более $3 миллиардов за экологический ущерб.

«Мы абсолютно согласны, что любые судебные разбирательства, законодательные изменения должны инициироваться и реализовываться исключительно в интересах Кыргызстана, его граждан, экономики страны, защиты экологии. Но эти процессы должны исключать политизацию, популизм, личные корыстные интересы и риски нанесения вреда республике, в том числе из-за остановки производства на промышленных предприятиях. Без развития реального сектора экономики, создания какого-либо продукта, созидания мы не сможем добиться роста экономики и улучшения социально-экономического положения в стране. Сейчас необходимо поддержать бизнес и гарантировать безопасность сотрудников промышленных предприятий. Нам нужна стабильность», — заключил Эльдар Таджибаев.