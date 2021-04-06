На борьбу с коронавирусом в бюджете заложено 2,4 миллиарда сомов

В государственном бюджетном резерве республиканского бюджета на 2021 год предусмотрено 2 миллиарда 400 миллионов сомов на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщает Министерство экономики и финансов.

Деньги предназначены для финансирования непредвиденных расходов, в том числе в случае серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией. Кроме того, распоряжением правительства от 14 января 2021 года Министерству здравоохранения и социального развития предусмотрено выделение 500 миллионов сомов на компенсационные выплаты работникам организаций здравоохранения и лицам, привлекаемым к работе в очаговых территориях.

«Министерством экономики и финансов в рамках проведения мероприятий по вакцинации против коронавирусной инфекции направляются проектные заявки на выделение средств по вакцинации от COVID-19 в адрес партнеров по развитию (международных доноров). Правительством поставлена задача усилить работу с донорами в части привлечения средств на борьбу с COVID-19», — отметили в ведомстве.