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Экономика

Экономика Кыргызстана начнет расти благодаря денежным переводам

Дополнительный стимул экономики Кыргызстана, Таджикистана и Армении получат от роста денежных переводов. Об этом сообщил руководитель Центра странового анализа Евразийского банка развития Алексей Кузнецов на презентации макроэкономического обзора банка.

По его словам, увеличение переводов будет стимулировать потребительский спрос и поэтому станет важным фактором роста ВВП. С начала этого года уже отмечен рост объема переводов. Так, в Кыргызстане по итогам января 2021 года наблюдается рост на 5,5 процента по сравнению с прошлым годом, в Армении — на 10,5 процента. В Таджикистане объем переводов уже вырос на 13,9 процента. Это связано с тем, что в прошлом году показатель снизился гораздо больше, чем в Армении и Кыргызстане.

Вклад денежных переводов в рост экономики Кыргызстана оценивается в 0,8 процента.

«Мы уже прожили первый квартал 2021 года. И пока еще сохраняются ограничения на авиасообщение между странами и другие ограничительные меры, которые сдерживают восстановление трудовой миграции. Тем не менее экономики получат значительную поддержку», — рассказал Алексей Кузнецов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/188305/
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