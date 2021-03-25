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Экономика

Госкомиссия по «Кумтору». Когда депутаты утратили доверие даже к себе

Фото из интернета. Здание Жогорку Кенеша в Бишкеке

Чем нам запомнился шестой созыв Жогорку Кенеша? Сплошными скандалами — то кто-то некрасиво отчитает госслужащего за свитер, то не сможет выговорить элементарные слова, что и фиксируют вездесущие журналисты. Но что они действительно умеют делать мастерски — это кошмарить инвесторов.

Пока государственное разваливается, проверяем инвесторов

В начале 2021 года в Кыргызстане создали очередную депутатскую комиссию по проверке работы золотодобывающего предприятия «Кумтор». Парламентарии решили в тысячный раз проверить все соглашения по золотодобывающему руднику начиная с 1992 года.

Разумеется, иностранных инвесторов такие перспективы не радуют, ведь никто не хочет вновь стать объектом проверки госорганов. И ладно будь она законной!

Комиссия, созданная нардепами, вызывает много вопросов с точки зрения легитимности: разве парламент, который давно должны распустить, имеет право проверять кого-то?

Все и так знают, какое значение имеет «Кумтор» для страны. Это не просто компания, это инвестиционный флагман, который формирует 10 процентов ВВП Кыргызстана и 20 процентов объемов промышленности. «Кумтор» — миллиарды сомов налогов и прочих отчислений, 4 тысячи рабочих мест на предприятии и более 10 тысяч рабочих мест, созданных в смежных областях.

Естественно, такой гигант крайне привлекателен для любителей кого-нибудь хорошенько проверить. А все ли там чисто на идеально работающем предприятии-налогоплательщике, который за 30 лет работы в Кыргызстане, как швейцарские часы, платил все налоги, зарплаты и социальные отчисления и поддерживал местные сообщества и экологические проекты на десятки миллионов долларов?

Будь это убыточное предприятие с мутным инвестором, у которого широкие связи в среде нечистых на руку чиновников, к нему за версту боялись бы подходить любые народные (и не очень) избранники.

В 2019 году бывший премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев заявил, что из 106 государственных предприятий 51 остается нерентабельным. Из 52 акционерных обществ с государственной долей 22 компании не приносят прибыли. При этом некоторые из этих предприятий — крупные компании с сотнями работников, которые занимаются редкоземельными металлами и рудами, с огромными производственными площадями, в том числе в центре Бишкека. Казалось бы, если там копнуть, то найдется много любопытного, но вот почему-то их судьба не особо интересует народных избранников...

Зачем проверять не раз проверенное

Парламентариев мало волнует и то, что создание государственной комиссии попросту противоречит законодательству. Возьмем статью 107 закона о регламенте Жогорку Кенеша, которая гласит, что за четыре месяца до истечения срока полномочий Жогорку Кенеша создание временной комиссии по парламентскому расследованию не допускается, равно как и создание по одному и тому же вопросу двух и более комиссий. А комиссий по «Кумтору» с 1994 года было ох как много! Самая известная — в 2012 году.

Все отчеты по работе госкомиссии есть и в компании, и в государственных органах. Смысл заново проверять все начиная с 1992 года?

Еще момент: ни одна депутатская проверка не имеет международной силы, если не подкреплена аудитом признанных международных компаний. Тогда, в 2012 году, госкомиссия потратила около $945 тысяч на услуги Barlev Associates Accountants Investigative Auditing (Барлев Ассошейтс Аккаунтентс Инвестигейтив Аудитинг), Y.Mushkat (Йорам Мушкат) и оплату работы местных экспертов.

Например, чтобы изучить вопрос влияния рудника на экологию, привлекались такие международные лаборатории, как Институт гигиены окружающей среды и токсикологии (Германия) и Лаборатория имени Йозефа Стефана (Словения). Иностранные специалисты отобрали пробы почвы, воды, донных отложений на месторождении «Кумтор». Никаких нарушений они не нашли.

Знаете, что самое удивительное в истории с новой депутатской комиссией? В нее вошли те же нардепы, которые в 2012 году уже были костяком той комиссии!

Это и Акылбек Жапаров, и Айнуру Алтыбаева. Неужели депутаты даже себе уже не верят, раз пытаются провести очередное расследование?

Несколько лет деятельность «Кумтора» проверял и тогдашний комиссар Национального агентства КР по предупреждению коррупции Садыр Жапаров. Ныне он занял пост президента, после чего призвал госорганы оставить в покое иностранный бизнес.

«Если со стороны каких-либо органов будет оказываться давление на инвестора, агентство защитит его интересы. Это будет в моей личной компетенции. Даже если власть сменится, для инвесторов должны быть гарантии для дальнейшей работы. Государство не должно отходить от своих принципов», — заявил глава государства информагентству «Казинформ».

Кажется, депутаты не услышали президента, раз пошли атакой на компанию, чей объем платежей в Кыргызстане только в 2020 году превысил $344 миллиона.

И об инвестиционном климате

Но даже это не самое страшное. Приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан в 2020 году составил $477,6 миллиона, сократившись более чем в два раза — на 56 процентов по сравнению с 2019 годом. Поступления прямых иностранных инвестиций в геологоразведку снизились в 5,4 раза!

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Воодушевленные «уникальным инвестиционным климатом» и «внимательным отношением наших чиновников», иностранные инвесторы в 2020 году вывели из Кыргызстана $808 миллионов. Отток прямых иностранных инвестиций увеличился на 20 процентов (в сравнении с 2019 годом).

Устроив проблемы инвестору, эти же депутаты впоследствии будут сотрясать воздух перед телекамерами, обвиняя непонятно кого в падении экономики. Уверен, что у них получится весьма убедительно, пусть и немного лицемерно.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/187510/
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