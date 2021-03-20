Играя на страхе. Как не лишиться средств на карте или электронном кошельке

Безналичный расчет становится все популярнее в Кыргызстане. Вместе с ним появляются и новые способы мошенничества. Аферисты играют на страхе человека потерять доступ к карте или электронному кошельку.

Мы поговорили со специалистами Национального банка, которые рассказали 24.kg, как обезопасить себя и какие данные ни в коем случае нельзя сообщать незнакомым людям.

Звонки из Нацбанка

Чтобы получить доступ к деньгам, мошенникам нужны ваши персональные данные. Способы их получить есть самые разные. Злоумышленники рассылают СМС-сообщения, сообщения в мессенджерах (WhatsApp, Telegram) и социальных сетях о том, что вам предоставляют бесплатный заем или согласован заем на определенную сумму денег.

Чтобы получить кредит, человеку предлагают пройти по указанной ссылке.

Пользователь, переходя по ней, попадает на страницу оформления займа. Там предлагается заполнить анкету с персональными данными, паспортными данными и контактной информацией. После заполнения анкеты пользователю сообщают, что заем одобрен и для его получения необходимо указать реквизиты банковской карты, а именно — номер карты, срок ее действия, CVV/CVC-код и имя держателя.

После подтверждения заполненных данных злоумышленники получают всю необходимую информацию для доступа к вашей банковской карте. Теперь они могут спокойно перевести деньги на другую карту, вывести их на электронные кошельки и так далее.

«Необязательно вам предложат взять кредит. Злоумышленники для получения персональных данных, контактной информации и данных банковских карт вводят в заблуждение разными способами. Они сообщают о выигрыше в лотерее, представляются сотрудниками банка, предлагают пройти оплачиваемый опросник», — рассказали в Нацбанке.

Под теми же предлогами предлагают поделиться персональными данными и пользователям электронных кошельков. Если человек начинает сомневаться, давят на больное. Говорят, что были подозрительные операции, нужно проверить, что владелец счета действительно он. В противном случае грозят заблокировать доступ к карте или кошельку. Но эксперты предупреждают, что идти на поводу у таких «сотрудников банка» нельзя ни в коем случае. Сообщите данные и лишитесь денег.

Данные карты секретны

Чтобы обезопасить себя от несанкционированных операций в платежной системе надо быть предельно внимательным не только, когда кто-то звонит. Перед подписанием договора на открытие банковского счета и выпуска карты внимательно ознакомьтесь с условиями банка, его тарифной политикой, с вашими правами и обязанностями. Подключите СМС-оповещения от банка. Так вы будете получать информацию о каждом платеже/переводе.

При обнаружении платежей/переводов, которые вы не проводили, незамедлительно звоните в банк.

Не передавайте карту и не сообщайте ПИН-код никому, в том числе родственникам, сотрудникам банка, правоохранительным органам, коллегам. Если кто-то из них снимет потом деньги с карты, вам их не вернет.

Когда набираете ПИН-код (при обналичивании средств или покупке товаров/ услуг) убедитесь, что никто не подсматривает, какие цифры вы набираете. Можно даже прикрыть руками панель набора.

Не записывайте ПИН-код на карте и не храните в одном месте карту и ПИН-код.

«Никогда не сообщайте номер карты и ПИН-код по телефону. Сотрудники банка никогда не спрашивают такую информацию. Чтобы найти вас у себя в системе, им достаточно знать ФИО и вид карты («Элкарт», Visa, Mastercard). И уж тем более вам не будет звонить сотрудник банка и спрашивать данные вашей карты. Если позвонивший представится сотрудником банка, то запросите у него фамилию и имя, должность и управление, в котором человек работает. Затем перезвоните в свой банк, где вы получили карту, и уточните, зачем его сотрудники запрашивают ваши данные», — советуют в Национальном банке.

Если карту украли или вы ее потеряли, ее изъял банкомат или при любых других трудностях, звоните сразу в свой банк.

Всегда берите чеки и не выбрасывайте их, так как они вам могут понадобиться при проверке операций по выписке из банка. Выписки эти нужно обязательно проверять. Если вы обнаружили операцию, которую вы не совершали, немедленно обратитесь в свой банк с заявлением и просьбой разобраться в ситуации.

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Никогда не обращайтесь к посторонним людям за помощью при снятии денег в банкомате. Если вы никогда не пользовались им, лучше при получении карты обратитесь к сотрудникам банка за помощью. Но даже в этом случае при наборе ПИН-кода убедитесь, что он не подсматривает, какие цифры вы набираете.

При оплате за товары/услуги в магазинах, ресторанах, отелях проследите, чтобы все операции проводили в вашем присутствии.

Не передавайте карту сотрудникам любого заведения.

После завершения операции внимательно ознакомьтесь с чеком, проверьте правильность записанной суммы, перед тем как поставить роспись и не выбрасывайте чек, который вам выдали.

При покупке товаров/услуг через интернет пользуйтесь только проверенными и официальными сайтами. Не переходите по непонятным ссылкам и не вводите там данные карты.

Как защитить кошелек

При использовании электронных кошельков также соблюдайте меры предосторожности. В первую очередь установите длинный пароль (например, состоящий от 6 до 16 знаков) для входа в кошелек. Пройдите в банке идентификацию.

Не передавайте и не сообщайте пароль от электронного кошелька и получаемые SMS-коды никому, в том числе родственникам, сотрудникам банка, правоохранительным органам, коллегам.

Никогда не сообщайте пароль от электронного кошелька и какой-либо SMS-код по телефону.

Не храните данные по электронному кошельку в персональных компьютерах и мобильных телефонах, общедоступных местах. Подключите СМС-оповещения от банка. Так вы будете получать информацию о проведенном платеже/переводе. Если будут операции, которые вы не проводили, сразу звоните в свой банк.

«Используйте на гаджетах только лицензионные операционные системы и антивирусные программы. В них настройте защиту от фишинга и блокировку всплывающих окон. После завершения всех операций по электронному кошельку не забывайте выходить из него», — рассказали в НБ КР.

Установите пароль/пин-код для входа в персональный компьютер и мобильный телефон.

Как и с картой, при использовании электронного кошелька не переходите по непонятным ссылкам и не вводите там данные. Если у вас украли телефон, на который скачано приложение с электронным кошельком, незамедлительно сообщите об этом своему банку и заблокируйте кошелек.