Переводы через SWIFT. Кыргызстанцев обманывают, прикрываясь инвестициями

Кыргызская экономика нуждается в инвестициях как в воздухе. Бизнес готов использовать любую возможность, чтобы привлечь в страну дополнительные средства. Правда, это желание может сделать предпринимателей жертвами мошенников.

Мошенник или инвестор

«В последнее время участились случаи, когда под предлогом «инвестирования» в экономику Кыргызстана различные лица/организации из зарубежных стран обещают направить нашим гражданам или фирмам крупные суммы денег. Но средств этих они не получают», — рассказали 24.kg в Национальном банке.

Схема работает просто. «Инвестор» связывается с партнером в Кыргызстане и предлагает вложить в совместный проект средства. Суммы исчисляются миллионами или даже миллиардами долларов или евро. А вот дальше начинается самое веселое.

Кыргызскому партнеру отправляют копии документов, якобы подтверждающих совершение перевода денежных средств по системе SWIFT.

Человек идет в банк, показывает документы о переводе, но денег не получает. И помочь банк ничем не может, потому что на самом деле перевода нет.

Есть и другие схемы. Например, предпринимателю говорят, что не могут перевести деньги по системе SWIFT в Кыргызстан, и предлагают альтернативу — отправку перевода по системе TELEX или RTGS. А могут и вовсе сказать, что возникли сложности с переводом, деньги зависли.

Заинтересованному в реализации проекта бизнесмену рассказывают о сложной банковской системе в КР и предлагают самому разбираться с получением средств.

А дальше еще интереснее. Вместо получения дополнительных средств компания или бизнесмен лишаются своих доходов. Им предлагают перечислить часть средств партнеру в Кыргызстане, чтобы уже начать проект и не ждать, пока банк разберется с переводом.

Могут сказать, что для успешного перевода средств нужно оформить дополнительные документы, и для этого предлагают выслать небольшую сумму — $500, 1 тысячу евро. Для компании деньги вроде небольшие, и бизнесмены клюют на удочку.

«На самом деле никакого перевода нет. Поэтому банк и не может выдать средства. Тогда местные компании или их представители обращаются в Национальный банк с просьбой оказать содействие в получении переводов. Но и мы тут бессильны. В ходе рассмотрения таких запросов выясняются случаи неправильного оформления платежных документов, усложнения процесса и логики отправки перевода. Как следствие, возникают вопросы и в добросовестности «инвесторов», — прокомментировали в НБ КР.

Почему SWIFT безопасен

Сегодня практически все банки мира используют для расчетов между собой систему трансграничных платежей SWIFT. Она защищает данные от несанкционированного доступа, гарантирует полноту передаваемых сообщений, а также их доставку и обеспечивает доступность сервиса для пользователей в режиме 24/7.

Система SWIFT не управляет активами или счетами своих клиентов и не осуществляет клиринг и расчеты по операциям от лица клиента.

Форматы сообщений в системе SWIFT стандартизированы. Все типы сообщений SWIFT разделены на 9 категорий по типам финансовых операций, для проведения которых они предназначены. В настоящее время используются несколько категорий, охватывающих более 210 типов сообщений, чтобы обеспечивать выполнение финансовых операций с большой точностью.

Перевод средств по SWIFT производится на основании поручения, которое содержит информацию:

SWIFT — код банка-получателя;

наименование банка-получателя и реквизиты его отделения, куда должны поступить деньги;

название конечного получателя (Ф.И.О. лица или наименование организации);

номер банковского счета конечного получателя;

реквизиты банка посредника (наименование, местонахождение, SWIFT-код, номер корсчета).

Получение и отправление перевода или платежа возможно в различных валютах стран мира (USD, EUR, RUB, KZT, GBP, CNY и так далее) без ограничения по сумме. По времени в среднем перевод средств посредством системы SWIFT осуществляется в срок от одного до трех дней в зависимости от схем взаимодействия корреспондентских отношений банков.

Это связано с тем, что трансграничные валютные переводы контролируются специальными службами в соответствии с внутренними законодательствами стран в части валютного регулирования и международными обязательствами в части соблюдения норм по противодействию финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов. По этим нормам платежи могут дополнительно проверять, поэтому иногда затягивается время доставки их до получателей.

Как распознать мошенников

Невозможность крупного зарубежного банка отправить перевод по системе SWIFT уже должна вызывать подозрение. Ведь отключение финансово-кредитного учреждения от системы может свидетельствовать о проблемах данного банка в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации преступных доходов или нарушения банковской деятельности и мошенничества.

Нужно внимательно подходить к выбору партнеров, особенно когда речь идет о крупных суммах.

Если неизвестный фонд, фирма или бизнесмен вдруг предлагают влить в экономику страны миллионы долларов или евро, то это должно насторожить. Стоит внимательно изучить потенциального партнера, чтобы не попасться на удочку мошенников.

Поэтому Национальный банк информирует о необходимости более внимательно относиться к процессу изучения и выбора своих партнеров, особенно при договоренностях о крупных суммах «инвестиций», а также условий заключаемых договоров.

Помните, что банки по всему миру используют SWIFT именно потому, что система максимально безопасна и обеспечивает всем ее участникам доступ к круглосуточной высокоскоростной сети передачи банковской информации. И Кыргызстан в этом не исключение. Если банк вдруг не выдает средства, то претензии стоит предъявлять именно потенциальному партнеру.