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Экономика

Задержанные со взяткой налоговики уволены

Уволены два сотрудника налоговых органов Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Заместитель начальника управления ГНС по Свердловскому району и сотрудник управления ГНС по Ленинскому району освобождены от занимаемых должностей. Основанием для увольнения явилось их задержание ГКНБ по факту получения взятки.

Напомним, сегодня утром пресс-центр ГКНБ сообщил, что по факту получения взятки задержаны сотрудники Налоговой службы. Они получили 240 тысяч сомов в качестве вознаграждения за содействие в уклонении от уплаты налогов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/187086/
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