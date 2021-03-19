Задержанные со взяткой налоговики уволены

Уволены два сотрудника налоговых органов Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба ГНС.

Заместитель начальника управления ГНС по Свердловскому району и сотрудник управления ГНС по Ленинскому району освобождены от занимаемых должностей. Основанием для увольнения явилось их задержание ГКНБ по факту получения взятки.

Напомним, сегодня утром пресс-центр ГКНБ сообщил, что по факту получения взятки задержаны сотрудники Налоговой службы. Они получили 240 тысяч сомов в качестве вознаграждения за содействие в уклонении от уплаты налогов.