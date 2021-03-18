Преимущество при выдаче лицензий на разработку недр хотят отдать госкомпаниям

Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования предлагается внести поправки в Закон «О недрах». Проект уже вынесен на общественное обсуждение.

Предлагается внести изменения, предусматривающие предоставление преимущества при получении прав пользования недрами юридическим лицам в сфере недропользования, 100 процентов акций которых принадлежат государству. Законопроектом также предлагается определить, что право пользования недрами может предоставляться путем проведения конкурсов, аукционов, по правилу «первой поданной заявки» и по решению правительства. Делаться это будет без проведения конкурсов и аукционов. Лицензию по решению кабмина сможет получить только госкомпания.

«Законопроект разработан для оптимизации системы государственного управления в сфере недропользования и упрощения процедуры получения лицензии на геологическое изучение и разработку недр для предприятий со 100-процентной государственной долей на конкурсных и аукционных участках», — говорится в сообщении.