Как преодолеть имеющиеся барьеры, бизнес обсудил с Алмамбетом Шыкмаматовым

Состоялась встреча директора Агентства по защите и продвижению инвестиций Алмамбета Шыкмаматова с секретариатом Совета по развитию бизнеса и инвестициям во главе с Талайбеком Койчумановым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во встрече участвовали руководители ведущих бизнес-ассоциаций: Торгово-промышленной палаты, Союза банков, Международного делового совета, Американской торговой палаты в КР, бизнес-ассоциации «ЖИА», Национального альянса бизнес-ассоциаций, ассоциации «Союз ювелиров и предпринимателей КР», Ассоциации малых ГЭС, института бизнес-омбудсмена, Ассоциации поставщиков и Ассоциации рыбных хозяйств.

Заявлено о необходимости наращивания потенциала государственно-частного диалога.

Представители бизнес-ассоциаций положительно отметили предстоящие реформы в сфере инвестиций. Алмамбет Шыкмаматов предложил представителям бизнеса совместно проработать вопрос преодоления имеющихся барьеров в сфере таких отраслей экономики, как малая энергетика, ювелирная промышленность и рыбное хозяйство.

Отмечена необходимость внедрения цифровизации в деятельность государственных органов, что позволит усовершенствовать и упростить деятельность бизнеса. По итогам встречи стороны договорились о дальнейшей совместной работе в разработке стратегии по развитию инвестиционной деятельности страны.