22:11
USD 84.80
EUR 101.14
RUB 1.16
Экономика

Как преодолеть имеющиеся барьеры, бизнес обсудил с Алмамбетом Шыкмаматовым

Состоялась встреча директора Агентства по защите и продвижению инвестиций Алмамбета Шыкмаматова с секретариатом Совета по развитию бизнеса и инвестициям во главе с Талайбеком Койчумановым. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во встрече участвовали руководители ведущих бизнес-ассоциаций: Торгово-промышленной палаты, Союза банков, Международного делового совета, Американской торговой палаты в КР, бизнес-ассоциации «ЖИА», Национального альянса бизнес-ассоциаций, ассоциации «Союз ювелиров и предпринимателей КР», Ассоциации малых ГЭС, института бизнес-омбудсмена, Ассоциации поставщиков и Ассоциации рыбных хозяйств.

Заявлено о необходимости наращивания потенциала государственно-частного диалога.

Представители бизнес-ассоциаций положительно отметили предстоящие реформы в сфере инвестиций. Алмамбет Шыкмаматов предложил представителям бизнеса совместно проработать вопрос преодоления имеющихся барьеров в сфере таких отраслей экономики, как малая энергетика, ювелирная промышленность и рыбное хозяйство.

Отмечена необходимость внедрения цифровизации в деятельность государственных органов, что позволит усовершенствовать и упростить деятельность бизнеса. По итогам встречи стороны договорились о дальнейшей совместной работе в разработке стратегии по развитию инвестиционной деятельности страны.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/186828/
просмотров: 329
Версия для печати
Материалы по теме
Аскар Сыдыков: Проверки бизнеса стали основной проблемой в экономике
Садыр Жапаров подписал указ о дополнительных мерах по защите предпринимателей
В Джалал-Абаде предприниматели получат до $50 тысяч на развитие бизнеса
Предприниматели впервые посчитали главной проблемой политическую нестабильность
Алмамбет Шыкмаматов может возглавить Агентство по привлечению инвестиций
Садыр Жапаров пообещал инвесторам и бизнесу всестороннюю поддержку
2021-й предлагают объявить годом развития экономики и поддержки бизнеса
Бизнес призывает кандидатов в президенты вспомнить про экономику
В Кыргызстане запретили проверки предпринимателей правоохранительными органами
Правительство просит доноров помочь с кредитами для бизнеса
Популярные новости
Реальная цена на&nbsp;бензин Аи-92 составляет 51,5&nbsp;сома, дизеля&nbsp;&mdash; 47&nbsp;сомов Реальная цена на бензин Аи-92 составляет 51,5 сома, дизеля — 47 сомов
В&nbsp;Кыргызстане предлагают утвердить новый праздник В Кыргызстане предлагают утвердить новый праздник
Продуктовая корзина Бишкека на&nbsp;13&nbsp;марта. Сколько денег семья тратит на&nbsp;еду Продуктовая корзина Бишкека на 13 марта. Сколько денег семья тратит на еду
За&nbsp;необоснованную комиссию при выдаче кредита оштрафован один из&nbsp;банков За необоснованную комиссию при выдаче кредита оштрафован один из банков
Бизнес
В&nbsp;Кыргызстане прошли футбольные фестивальные турниры, посвященные женщинам В Кыргызстане прошли футбольные фестивальные турниры, посвященные женщинам
Проект &laquo;Вылечить туберкулез&raquo; выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой Проект «Вылечить туберкулез» выражает соболезнования Чолпон Чоткараевой
&laquo;Альянс Алтын&raquo; готов к&nbsp;пуску фабрики. Скоро страна увидит первое золото Джеруя «Альянс Алтын» готов к пуску фабрики. Скоро страна увидит первое золото Джеруя
&laquo;Гемотест&raquo; сделал проверку щитовидной железы доступнее «Гемотест» сделал проверку щитовидной железы доступнее
17 марта, среда
22:00
Чудаки парковки. Бишкекчанин назвал одну из причин нарушений ПДД Чудаки парковки. Бишкекчанин назвал одну из причин нару...
21:42
Хабиб Нурмагомедов продолжает возглавлять рейтинг лучших бойцов UFC
21:26
При омбудсмене будет создан совет по вопросам прав лиц с инвалидностью
21:12
Как преодолеть имеющиеся барьеры, бизнес обсудил с Алмамбетом Шыкмаматовым
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 18 марта: днем без осадков