Как поддержать инвесторов в Кыргызстане? Создать госкомиссию по их проверке

В истории Кыргызстана 2020 год останется одним из самых тяжелых. За какие-то 12 месяцев обрушилась национальная экономика, медицина, социальный уклад. Рухнуло вслед за ними и доверие к власти, причем не только граждан, но и иностранных инвесторов.

Тревожные цифры

Падение объема внешних инвестиций, поступивших в страну, сократилось на 31 процент по сравнению с 2019 годом.

Вот еще пара тревожных данных: хребет нашей экономики — горнодобывающий сектор — отметился снижением инвестиций в геологоразведку в 3,5 раза! И все это на фоне дорожающих на мировом рынке металлов.

Сократились инвестиции в добычу полезных ископаемых (на 9,5 процента) и обрабатывающие производства (на 3,7 процента).

Статистика по 2021 году тоже не внушает оптимизма. В январе спад экономики составил 7,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как депутаты бросились спасать экономику

Как же отечественные политики отреагировали на крах экономики? 17 февраля 2021 года депутаты Жогорку Кенеша создали временную депутатскую комиссию по изучению работы компании «Кумтор». Зачем? Парламентарии Максат Сабиров и Акылбек Жапаров заявили, что комиссия должна подвести итог и детально изучить деятельность по проекту «Кумтор».

Более конкретно выразился депутат Умбеталы Кыдыралиев. Он обозначил, что комиссия должна изучить вопрос соблюдения компанией «Кумтор» норм и требований по рациональному использованию природных ресурсов и охране окружающей среды.

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После таких заявлений инвесторы, вкладывающие сотни миллионов долларов в технологически сложные многолетние проекты в Кыргызстане, закономерно напряглись. Дело в том, что у правительства Кыргызстана заключено стратегическое соглашение с канадской золотодобывающей компанией Centerra Gold Inc и обе стороны, подписав его, приняли на себя обязательства его неукоснительно соблюдать.

Кроме того, в конце февраля 2021 года «Центерра Голд» выпустила новый технический отчет для рудника «Кумтор», составленный по состоянию на 1 июля 202-го. По нему срок эксплуатации рудника продлевают до 2031 года. Таким образом, прогнозируемая общая сумма в виде налогов и прочих обязательных платежей на время продленного срока службы рудника составит более $1 миллиарда, а объем капиталовложений в проект «Кумтор» более $2 миллиардов.

За время работы Centerra Gold Inc в Кыргызстане с 1994 по 2020 год платежи канадской компании на территории страны превысили $4 миллиарда 486 миллионов.

Если пересчитать в сомах по текущему курсу, то за время работы «Кумтора» 379 миллиардов 964 миллиона сомов попало в бюджет страны в виде налогов, обязательных платежей, выплат по стратегическому соглашению, закупок товаров у местных производителей, зарплат сотрудникам (99 процентов граждане Кыргызстана), выплату и дивиденды «Кыргызалтыну», платежи за инфраструктуру.

Не просто так в компании мечтает работать огромное число кыргызстанцев. Людей притягивают и хорошие зарплаты, которые своевременно выплачивают. В компании работает свыше 4 тысяч наших граждан.

Чего хотят «экологи» из парламента?

Однако особо неравнодушные граждане всегда знают, за что можно раскритиковать канадскую компанию. Дескать, она необычайно вредит экологии. При этом профессиональные экологи не раз отмечали, что тех же архаров и других высокогорных животных в районе рудника куда больше, чем в прочих местах Кыргызстана.

На руднике ежегодно берут пробы воды в реках, грунте (более 9 тысяч проб), почве, отработанной руде.

Этим занимается международная лаборатория компании Stewart Assay and Environmental Laboratories LLC (SAEL — филиал международной группы лабораторий ALS). Оно и понятно — если канадцы допустят в Кыргызстане даже возможность экологической катастрофы, им закроют путь на новые объекты в других странах.

Так о каком новом «изучении вопроса» соблюдения «Кумтором» требований по экологии идет речь, если все обговаривалось десятки, если не сотни раз?

По приглашению правительства Кыргызстана и ОАО «Кыргызалтын» международная независимая организация АМЕК периодически с 2013 по 2017 год оценивала геотехнические и экологические аспекты деятельности компании «Кумтор». По их результатам эксперты АМЕК выработали 20 рекомендаций, из которых на сегодня КГК выполнила 19. Одна рекомендация находится в процессе выполнения.

В целом независимые консультанты отметили, что «рудник «Кумтор» работает в соответствии с передовыми международными практиками».

Зачем лишний раз будоражить иностранных инвесторов, создающих десятки тысяч рабочих мест в стране? При этом и в программе правительства, и в речах президента особый акцент на том, что восстановление прежнего роста экономики возможно при качественно новом подходе к инвесторам.

Кажется, в подобных комиссиях нет ничего качественно нового, напротив, — лишь хорошо знакомое старое. Наверное, большинство кыргызстанцев в глубине души прекрасно знает, какова истинная цель таких комиссий, и с реальной заботой об экологии это имеет мало общего.