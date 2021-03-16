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Экономика

Представители очередной госкомиссии посетят рудник «Кумтор»

Сегодня члены государственной комиссии по проверке работы «Кумтора», состоящей из депутатов Жогорку Кенеша, представителей государственных органов и независимых экспертов посетят высокогорный рудник. Информацию подтвердили в пресс-службе компании.

Представители КГК отметили, что «за последние девять лет ЗАО «Кумтор Голд Компани» было предметом проверки четырех комиссий различных уровней, не считая всевозможных аудитов и ежегодных обязательных ведомственных инспекций.

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«Кумтор» всегда всемерно способствовал работе всех комиссий, сотрудничал с рабочими группами, различными экспертами, кыргызстанскими и иностранными учеными, отметили в компании.

«За это время только на запросы последней государственной комиссии, которая работала в 2012 году и в состав которой входили депутаты нынешней госкомиссии, специалисты «Кумтора» подготовили более 120 подробных ответов на запросы с приложением всех запрашиваемых документов», — сообщили в КГК.

В компании подчеркнули, что «Кумтор» всегда работал и будет работать прозрачно и в соответствии с законами Кыргызстана». «КГК всегда обращается в правительственные структуры за всеми необходимыми разрешительными документами, которые необходимы для его операционной деятельности», — отметили в компании.

«Кумтор» придерживается лучших практик горнодобывающих компаний, применяет передовые методы работы, включая охрану окружающей среды, и соблюдает самые строгие правила промышленной безопасности.

«Кумтор Голд Компани»

В КГК напомнили, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Кыргызстане, во избежание риска заражения работников коронавирусной инфекцией и приостановки работ доступ на объекты предприятия строго ограничен.

Кроме того, компания не располагает свободными помещениями и избегает размещения большого числа людей в одном офисе. В связи с этим требования госкомиссии о выделении кабинетов и оргтехники для ее членов, озвученные ранее в письме руководству компании, выполнить невозможно.

«Кумтор» понимает важность непрерывной работы предприятия для экономической стабильности и развития Кыргызстана, поэтому продолжит работать и вести конструктивный диалог с властями Кыргызстана, чтобы найти взаимоприемлемые решения по всем вопросам на основании законодательства КР и с учетом интересов всех сторон»,— отметили в пресс-службе компании.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/186609/
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