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Экономика

В Кыргызстане предлагают утвердить новый праздник

В Кыргызстане предлагают установить новый праздник — День ювелира. С таким предложением выступило Министерство экономики и финансов.

В ведомстве отмечают, что проект разработан для оказания поддержки и стимулирования отечественных ювелиров-производителей, а также учитывая значительную роль ювелиров в экономической сфере государства в целом. Кроме того, установление праздника предусмотрено планом мероприятий по реализации Концепции развития ювелирной отрасли КР на 2019-2022 годы.

Предлагается установить 31 января ежегодно отмечаемым профессиональным Днем ювелира Кыргызстана.

«В ряде постсоветских стран усовершенствована нормативно-правовая база путем создания правовых, сопоставимых с общемировыми условиями для эффективного и цивилизованного ведения предпринимательской деятельности на ювелирном рынке. В частности, на государственном уровне отведена большая роль ювелирной отрасли, о чем свидетельствуют учреждения такого рода профессионального праздника ювелиров», — говорится в справке-обосновании к проекту постановления правительства.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/186523/
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