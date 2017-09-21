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Экономика

Департамент драгметаллов не хочет помогать ювелирам. Он им мешает

Департамент драгоценных металлов не хочет помогать ювелирам, а только мешает. Об этом сегодня на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям заявила эксперт аналического центра «БизЭксперт» Айнура Чекирова.

По ее словам, разработан план мероприятий по развитию ювелирной отрасли. Сроки его выполнения истекают, но результатов нет. На сегодня не исполнены 70 процентов мероприятий.

«Мы столкнулись с тем, что ответственный за реализацию Департамент драгоценных металлов при Минфине не хочет помогать. Кроме того, у ювелиров есть сложности с доступом к сырью. Золота в Кыргызстане много, а сырья не хватает. Они готовы покупать аффинированное золото по цене Лондонской биржи», — заявила Айнура Чекирова.

Вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов заявил, что Ассоциация ювелиров должна сама разработать план развития отрасли, а правительство готово помочь в части налогообложения или, например, льготного кредитования. Что касается жалоб на чиновников, то он предложил бизнесменам открыто называть имена тех, кто мешает нормально развиваться и работать.

«Что касается доступа к золоту, то вы сами должны предпринять какие-то шаги. Вы должны консолидироваться. Никто не будет вам продавать 200 граммов золота. Другое дело, если вы все вместе соберетесь и закажете, например, 10 килограммов. Если вам нужна какая-то помощь, предлагайте варианты, будем их обсуждать», — отметил Толкунбек Абдыгулов.
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