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Экономика

Годовая потребность Кыргызстана в золоте составляет 5 тонн

Годовая потребность Кыргызстана в золоте составляет 5 тонн. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления фискальной политики Министерства экономики Кубан Айдаралиев.

По его данным, Национальный банк в год покупает 2,5 тонны, еще 2,5 тонны импортируют ювелиры.

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«Имея свои золотые запасы, Кыргызстан вынужден импортировать чистое золото. Нашим ювелирам приходится платить налоги на импорт, что тормозит развитие отрасли. Поэтому мы должны остановить вывоз из Кыргызстана золотосодержащей руды и поддержать внутреннюю обеспеченность золотом», — сказал Кубан Айдаралиев.

Правительство вносит изменение в Налоговый кодекс, которым на 3 процента увеличивает ставки налога на экспорт золотосодержащих руды и концентрата.

По данным Министерства экономики Кыргызстана, ежегодно в стране добывают 20 тонн золота.
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