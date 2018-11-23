Годовая потребность Кыргызстана в золоте составляет 5 тонн. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник Управления фискальной политики Министерства экономики Кубан Айдаралиев.
По его данным, Национальный банк в год покупает 2,5 тонны, еще 2,5 тонны импортируют ювелиры.
Правительство вносит изменение в Налоговый кодекс, которым на 3 процента увеличивает ставки налога на экспорт золотосодержащих руды и концентрата.
По данным Министерства экономики Кыргызстана, ежегодно в стране добывают 20 тонн золота.