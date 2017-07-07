Бизнес просит законные рычаги. Чтобы заниматься саморегулированием

«Работа с упрощением регулирования ювелирной отрасли идет тяжело. У Совета безопасности есть предложения госорганам в этом вопросе», — заявил сегодня секретарь Совета безопасности Темир Джумакадыров на заседании Национального альянса бизнес-ассоциаций.

Участники в очередной раз подняли вопрос о сложности регулирования сектора и предложили дать больше свободы Ассоциации ювелиров. Темир Джумакадыров проблему признал.

«Проблема заключается в отдельных госфункциях регулирования рынка. Мы провели анализ и выяснили, что практически работает только одна функция. Но и она может быть спокойно передана на регулирование Национального банка или Ассоциации ювелиров. На саморегулирование. Нам важно мнение самих бизнесменов. В скором времени мы начнем мониторинг Минфина, в том числе по направлению драгметаллов. И там мы будем работать с бизнесом, чтобы решить проблему», — прокомментировал Темир Джумакадыров.

В свою очередь глава Ассоциации рынков Сергей Пономарев добавил, что нужны поправки в закон о некоммерческих организациях. Бизнес-ассоциациям нужно дать законные рычаги, чтобы они могли заниматься саморегулированием отрасли. Этот вопрос поднимался на заседании Совета по развитию бизнеса и инвестициям. Однако проблема не решена.

«Вопрос под разными предлогами затягивается. Нам пытаются доказать, что мы не правы. Пока этого не получилось. У нас остается только один выход — обратиться в парламент, чтобы они внесли нужные поправки в профильные законы», — заключил Сергей Пономарев.