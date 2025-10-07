Ювелир из Кыргызстана принял участие в международном фестивале ремесленников

Основатель бренда Zalkar Залкар Аскаралиев представил свои ювелирные изделия на международном конкурсе в Алматы, где состоялась торжественная церемония вручения городу официального статуса World Craft City — всемирного города ремесел.

Фестиваль собрал более 100 мастеров из Казахстана, Азии, Европы, Австралии и США, став крупнейшим культурным событием Центральной Азии в сфере ремесел.

«Я впервые участвую в фестивале ALA CRAFT как ювелир, и для меня это особая честь. Ранее я представлял свои работы как дизайнер одежды, но теперь рад показать ювелирное искусство. Алматы мне всегда близок, и я искренне рад, что городу присвоен статус города ремесленников и ювелиров. Мы, соседи из Кыргызстана, поздравляем и радуемся вместе с вами», — поделился Залкар Аскаралиев.

По словам советника правления Азиатско-Тихоокеанского региона Всемирного ремесленного совета Азиза Муртазаева, сегодня в мире более 72 городов ремесел, из которых более 45 — в АТР. Среди первых городов постсоветского пространства, получивших такой статус, был Коканд (Узбекистан), за ним — Бухара, Маргилан.

В Кыргызстане также есть регионы, получившие статус ремесленных — Нарынская и Иссык-Кульская области (по направлениям юрточное производство и шырдаки).