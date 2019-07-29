Ювелиры могут работать со старателями, добывающими шлиховое золото

Ювелиры теперь имеют возможность работать напрямую со старателями, добывающими шлиховое золото. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства.

По его данным, премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на территории ювелирного завода «Алтын» провел выездное заседание совета по развитию бизнеса и инвестициям. Глава правительства ознакомился с технологическим процессом и осмотрел оборудование.

На заседании инвестсовета обсудили вопросы повышения конкурентоспособности отечественной ювелирной продукции. Мухаммедкалый Абылгазиев сообщил, что недавно утвердили концепцию развития ювелирной отрасли. Документом предусмотрены конкретные меры по поддержке и развитию отрасли. Для решения проблемы обеспечения ювелиров сырьем приняты поправки во временное положение о порядке выдачи разрешения на закупку шлихового золота и золотосодержащего концентрата в Кыргызстане.

Представители бизнес-ассоциаций подняли вопрос освобождения ювелирных и других изделий из драгоценных металлов от опробования, анализа и клеймения.

Глава правительства рассказал, что в рамках Евразийского экономического союза прорабатывают вопрос о взаимном признании пробирных клейм, что обеспечит свободное обращение ювелирных изделий на его территории и ликвидирует препятствие во взаимной торговле. Следующим шагом стран ЕАЭС по реализации потенциала рынка ювелирных изделий станет создание евразийского ювелирного бренда, что позволит расширить рынок сбыта ювелирных изделий.

«Отечественные ювелиры сумели наладить производство ювелирных изделий высокого качества, которые успешно конкурируют на внешних рынках. Наша ювелирная промышленность сочетает лучшие традиции кыргызского ювелирного искусства и инновационные передовые технологии. Государство с представителями бизнес-ассоциаций должно выработать действенные меры поддержки ювелирной промышленности, чтобы создать тысячи новых рабочих мест, а наши компании — успешно осваивать внешние рынки, укрепляя экспортный потенциал государства», — отметил Мухаммедкалый Абылгазиев.