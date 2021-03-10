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Экономика

Бензин подорожал. В ГКПЭН рассказали, какие меры принимают

В Госкомитете промышленности, энергетики и недропользования рассказали об объемах ГСМ, планируемых импортировать в Кыргызстан из России в 2021 году.

Как сообщают в ведомстве, для сглаживания цен на рынке горюче-смазочных материалов со стороны правительства предпринимаются определенные меры. В частности, 1 марта утверждено постановление «О введении временного запрета на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза».

Кроме того, согласно подписанным между Кыргызстаном и Россией соглашениям о беспошлинной поставке на 2021 год, планируется импортировать 50 тысяч тонн нефти, 460 тысяч тонн бензина, 485 тысяч тонн дизельного топлива и 100 тысяч тонн топлива для реактивных двигателей.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/186014/
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