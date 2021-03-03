Введен временный запрет на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызстана

О введении временного запрета на вывоз (экспорт) нефти и нефтепродуктов из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза

В целях недопущения критического недостатка на внутреннем рынке нефти и нефтепродуктов, в соответствии со статьями 46 и 47 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Установить временный запрет на вывоз (экспорт) из Кыргызской Республики за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза автомобильным и железнодорожным транспортом нефти (классифицируемой кодом 2709 ТН ВЭД ЕАЭС) и нефтепродуктов (классифицируемых кодом 2710ТН ВЭД ЕАЭС) за исключением мазута (классифицируемого кодом 2710 ТН ВЭД ЕАЭС), до насыщения внутреннего рынка или формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов Евразийского экономического союза.

2. Требования, предусмотренные пунктом 1 настоящего постановления, не распространяются на нефтепродукты, вывозимые c территории Кыргызской Республики физическими лицами для личного пользования, находящиеся в топливных баках транспортного средства, установленных в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств (ТР ТС 018/2011), а также в отдельной емкости объемом не более 20 литров.

3. Министерству экономики и финансов Кыргызской Республики в установленном порядке уведомить Комитет по защитным мерам Всемирной торговой организации и Евразийскую экономическую комиссию о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

4. Министерству иностранных дел Кыргызской Республики в установленном порядке уведомить Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств о введении временного запрета, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

5. Государственной таможенной службе и Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями при Министерстве экономики и финансов Кыргызской Республики, Пограничной службе

Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики, Министерству транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций Кыргызской Республики принять необходимые меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня подписания.

Премьер-министр У.А.Марипов