В ЕАЭС могут отказаться от одноразового пластика

На территориях стран Евразийского экономического союза могут ввести поэтапный запрет на ввоз и производство одноразового пластика, сообщает газета «Известия».

По данным издания, изучение вопроса включено в стратегию развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года. В пресс-службе ЕЭК «Известиям» сообщили, что комиссия готовит соответствующий план.

Вопрос поэтапного запрета одноразового пластика уже рассматривали в 2020 году на совещании по развитию сотрудничества предприятий ЕАЭС.

В министерстве природы Беларуси считают целесообразным «в рамках стратегических направлений развития Евразийской экономической интеграции до 2025 года оставить реализацию мероприятия, позволяющего осуществить поэтапный запрет, ввоз и производство одноразового пластика, в том числе пакетов», сказано в письме ведомства в ЕЭК. В письме Минэкономразвития России в ЕЭК сказано о возможности «обсуждения мероприятий, связанных с производством, импортом и запретом одноразового пластика».

Сейчас согласовывается проект плана реализации стратегии развития Евразийской экономической интеграции. В документ предполагается включить конкретные мероприятия по вводу поэтапного запрета на ввоз и производство одноразового пластика, сказали в министерстве.

Утвердить проект намерены в первом квартале 2021 года.

Минприроды России также выступает за снижение ввоза и производства пластика, влияющего на загрязнение окружающей среды. Минпромторг России поддерживает идею поэтапного сокращения и вывода из оборота отдельных видов одноразовых и трудноперерабатываемых товаров (тара, посуда и упаковка). Но важно принимать во внимание экологические и экономические последствия с учетом возможных альтернатив, подчеркнули в Минпромторге.