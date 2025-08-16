18:35
Глобальные переговоры по соглашению о загрязнении пластиком отложены

Представители государств ООН, собравшиеся в Женеве, не смогли достичь консенсуса в отношении юридически обязывающего соглашения о прекращении загрязнения окружающей среды пластиком. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По ее данным, участники переговоров согласились лишь с необходимостью возобновить дискуссию в будущем.

«Это были 10 дней упорной борьбы на фоне геополитических сложностей, экономических проблем и напряженности в международных отношениях, — сказала исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) Ингер Андерсен. — Однако ясно одно: несмотря на все сложности, страны хотят остаться за столом переговоров».

Глобальное соглашение о борьбе с пластиковым загрязнением обсуждают в Женеве

Она отметила, хотя страны не достигли согласования текста договора, ЮНЕП продолжит работу по борьбе с загрязнением пластиком, который проник в грунтовые воды, в почву, реки, океаны и «даже в наши тела».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил сожаление о том, что, несмотря на искренние усилия, переговоры по достижению международного юридически обязывающего соглашения по загрязнению пластиком, в том числе в морской среде, завершились без консенсуса.

Это был шестой раунд переговоров по соглашению.

Ранее сообщалось, что только в 2024 году, по прогнозам, человечество использовало более 500 миллионов тонн пластика. Из них 399 миллионов тонн станут отходами. Согласно последним прогнозам, к 2040 году объем пластика, попадающего в окружающую среду, увеличится на 50 процентов.
