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Общество

Депутаты одобрили законопроект о смягчении запрета на использование пластика

Депутаты Жогорку Кенеша в третьем чтении приняли поправки в Закон «Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий», разработанный парламентариями Марленом Маматалиевым, Эмилем Сулаймановым и Дастаном Бекешевым.

Согласно действующему законодательству, с 2027 года по всей стране должны были запретить:

  • все виды одноразовой пластиковой посуды;
  • одноразовую пластиковую упаковку для еды;
  • пластиковые бутылки ПЭТ (полиэтилентерефталат, РЕТ);
  • одноразовую упаковку для яиц из пластика;
  • пластиковые капсулы от кофе;
  • сумки-сетки для продуктов.

В документе прописано, что перечень пакетов из полимерной пленки, подлежащих обороту, определяется кабинетом министров.

Группа нардепов предлагала из этого перечня исключить пластиковые бутылки ПЭТ и одноразовую пластиковую упаковку для еды.

Также в законопроекте отмечено, что кабмин определяет перечень пакетов из полимерной пленки и одноразовой пластиковой посуды, разрешенных к обороту, исходя из их перерабатываемых свойств.

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По словам инициаторов, ограничения, которые должны были ввести в 2027-м, противоречат нормам ЕАЭС и требованиями техрегламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

Также депутаты отмечали, что запрет на ПЭТ-бутылки и пищевую упаковку может негативно сказаться на экономике. Министерство природы получило множество обращений от бизнес-сообществ Кыргызстана и стран ЕАЭС с опасениями по поводу введения запрета.

Кроме этого, по данным инициаторов законопроекта, в республике более 30 предприятий занимаются первичной переработкой пластика, включая ПЭТ-бутылки. Отмечается, что данная продукция по своим характеристикам имеет ряд преимуществ, в том числе по переработке, по сравнению с другими видами упаковки.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331516/
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