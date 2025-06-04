Депутаты одобрили законопроект о смягчении запрета на использование пластика

Депутаты Жогорку Кенеша в третьем чтении приняли поправки в Закон «Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий», разработанный парламентариями Марленом Маматалиевым, Эмилем Сулаймановым и Дастаном Бекешевым.
Согласно действующему законодательству, с 2027 года по всей стране должны были запретить:
- все виды одноразовой пластиковой посуды;
- одноразовую пластиковую упаковку для еды;
- пластиковые бутылки ПЭТ (полиэтилентерефталат, РЕТ);
- одноразовую упаковку для яиц из пластика;
- пластиковые капсулы от кофе;
- сумки-сетки для продуктов.
В документе прописано, что перечень пакетов из полимерной пленки, подлежащих обороту, определяется кабинетом министров.
Группа нардепов предлагала из этого перечня исключить пластиковые бутылки ПЭТ и одноразовую пластиковую упаковку для еды.
Также в законопроекте отмечено, что кабмин определяет перечень пакетов из полимерной пленки и одноразовой пластиковой посуды, разрешенных к обороту, исходя из их перерабатываемых свойств.
По словам инициаторов, ограничения, которые должны были ввести в 2027-м, противоречат нормам ЕАЭС и требованиями техрегламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».
Также депутаты отмечали, что запрет на ПЭТ-бутылки и пищевую упаковку может негативно сказаться на экономике. Министерство природы получило множество обращений от бизнес-сообществ Кыргызстана и стран ЕАЭС с опасениями по поводу введения запрета.
Кроме этого, по данным инициаторов законопроекта, в республике более 30 предприятий занимаются первичной переработкой пластика, включая ПЭТ-бутылки. Отмечается, что данная продукция по своим характеристикам имеет ряд преимуществ, в том числе по переработке, по сравнению с другими видами упаковки.