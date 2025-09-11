Запрет без эффекта. На пляжах Иссык-Куля по-прежнему полно пластика

Использовать и продавать пакеты из полимерной пленки на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области запретили с 1 января 2023 года. Штрафные санкции приняли только с 1 марта 2025-го. Но и это ситуацию особо не изменило.

Чуть-чуть тоже нельзя

Середина августа. Пляж села Тамчи. Местные торговцы, как всегда, предлагают вареную кукурузу, пирожки, сладкую вату и рыбу. Все это, конечно, упаковано в пластик.

— А пакеты разве не запретили? — спрашиваю девочку-подростка, предлагающую выпечку.

— Чуть-чуть можно, — уверенно отвечает она.

В итоге на каждый пирожок и кукурузу по отдельному пакету.

В магазинчике на пляже тоже без проблем выдали пакет к покупке. На вопрос о запрете продавец промолчал. Местная жительница, сдающая комнаты отдыхающим, заметила, что пока с запретами не сталкивалась лично и от пакетов отказываться не намерена — альтернативы нет. Не отказали в просьбе дать пакет и в крупном пансионате в селе Кош-Кол.

Основная масса туристов тоже осознанностью не отличается, многие приносят на пляж упакованные продукты питания, со временем часть пакетов разлетается по округе и акватории. К вечеру мусорные баки забиты отходами. Проверяющие на пляжах не замечены.











«Баннеры висят, агитационные материалы розданы. Мы напоминаем, направляем уведомления, предписания, но есть недобросовестные граждане, не осознающие до конца требования закона. Это касается и туристов, и продавцов. Для изменений и осознания требуется время. Стараемся поэтапно переходить на альтернативу, но в любом случае тяжело. Говорю не только из практики Кыргызстана, но и других стран мира», — заметил он.

Штрафы не напугали

Перед турсезоном представители Минприроды неоднократно

предупреждали

о штрафах.

По Кодексу о правонарушениях за несоблюдение запрета на реализацию и использование пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий на территории курортно-рекреационной зоны, парково-пляжной зоны и береговой зоны озера Иссык-Куль в первый раз предупреждают.

Повторное деяние в течение года после предупреждения влечет штраф в 3 тысячи сомов для физических лиц и 10 тысяч для юридических.

По словам чиновников, это касается как местных жителей, так и туристов. Однако ни одного штрафа за время турсезона не взыскали.

Начальник Иссык-Кульского регионального управления службы экологического и технического надзора Минприроды Кылычбек Тентимишев пояснил, что сначала выдают уведомления, на втором этапе — предупреждения. Если после этого в магазине продают пакеты, то выписывают штраф. На устранение правонарушения дается определенный срок.

«По закону мы должны уведомлять предпринимателей заранее о проверках. Они знают о нашем приходе и убирают пакеты. Мы уходим по большому счету ни с чем. Если бы в законе написали, что мы имеем право в любой магазин зайти и сразу выписать штраф, было бы намного легче», — сказал он 24.kg.

По его данным, с начала 2024-го и за семь месяцев 2025-го выдали 950 уведомлений о том, что пакеты продавать в Иссык-Кульской области категорически запрещено.

С октября начнут интенсивные плановые проверки магазинов.

Вредная привычка

Волонтер ОФ «Эко Деми» Марина Мавлянова отметила необходимость госпрограммы по поддержке малого бизнеса при переходе на экологичную упаковку.

По ее словам, крупные официальные сети могут приобрести крафтовые пакеты, брендированные шоперы и так далее. Но для мелкого бизнеса, особенно на Иссык-Куле, где он привязан к сезонному заработку, цены на такую упаковку непосильны.

«Безусловно, есть магазины, которые полностью от них отказались, но есть и те, кто не предлагает пакет, но, если попросите, вам дадут — бесплатно или за скромные деньги. Государственные органы работают, прежде всего, с крупными магазинами, контролируют исполнение указа президента. Но пока какого-то значительного изменения в сфере оборота пакетов в регионе мы не наблюдаем. Недавно проводили субботник с Федерацией профсоюзов на пляже, пакеты как были, так и есть», — сказала она 24.kg.

Вторая проблема, по ее мнению, в том, что и люди не готовы пока к каким-то изменениям в этой сфере. Это касается и туристов, приезжающих на Иссык-Куль, и местных жителей.

Пользование пакетами превратилось в банальную бытовую привычку, от которой не торопятся отказываться.

«На мой взгляд, надо больше работать именно с населением, чтобы произошел сознательный отказ от использования пластика. Не будет спроса, не будет и предложения. Воспитывать надо буквально с детства, потому что дети — самая гибкая часть населения по части формирования новых привычек. Чем раньше мы приучим их не пользоваться пакетами, тем больше вероятность, что они, повзрослев, от них откажутся», — добавила Марина Мавлянова.

Она убеждена, что жить без пластика можно. В магазины наша собеседница давно ходит с шоперами, а для развесных продуктов приобрела многоразовые сетчатые мешочки.

Менять культуру и искать альтернативу

Проблема на Иссык-Куле не только в пакетах, но и в культуре населения. Оставлять мусор для многих в порядке вещей. Особенно это заметно по вечерам, когда пляж буквально усыпан отходами — от початков съеденной кукурузы, до бутылок, игрушек и так далее.

Это всегда формирует отходы: 90 процентов мусора, образующегося на пляже, остается от продуктов питания. Марина Мавлянова

Марина Мавлянова считает необходимым менять культуру употребления пищи на пляже.

«Во-вторых, это не очень хорошая идея с точки зрения гигиены и заботы о здоровье. Покупая еду на пляже, никогда нельзя быть уверенным, в каких условиях, где и кто ее приготовил. Руки на пляже не идеально чистые. То, что мы их регулярно мочим в озере, не всегда спасает от кишечных инфекций. В идеале было бы хорошо, если изменится культура употребления пищи на пляжах, но вряд ли это возможно в ближайшей перспективе. Возможно, когда-то в будущем», — надеется Марина Мавлянова.

С этой точки зрения она приветствует запреты и штрафы.

«Иначе ничего не изменится. Однако по части туристов и отдыхающих не думаю, что штрафы будут иметь эффект. На пляж люди не носят паспорта. Да, есть приложение «Тундук», но ведь среди отдыхающих не только кыргызстанцы. И как не превратить процесс в произвол и держать в правовом поле, я даже не представляю», — поделилась она мнением.

Экоактивистка признает, что на данный момент жесткий запрет того же пластика, скорее всего, не даст эффекта по причине отсутствия альтернативы.

«Людям надо во что-то заворачивать кукурузу, в крафтовую бумагу невозможно — намокнет. Это сезонный заработок местного населения, и люди все равно будут ее продавать. Поэтому остается только работать с сознанием потребителя и искать альтернативы», — считает Марина Мавлянова.

Крафт-пакет может считаться экологичной альтернативой пластику только в одном случае — если он изготовлен из вторично переработанных отходов, то есть из бумажной макулатуры.

Если крафт-пакеты производят из первичного сырья — древесины, получается, что вырубают леса на замену пластика, и это не экологично.

Пока особой альтернативы у нас нет, а приближается 2027-й, когда запрет на производство, реализацию и бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий распространят на всю республику.