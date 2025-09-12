20:29
Общество

Запрет на пакеты. В Иссык-Кульской области наложены штрафы на 20 тысяч сомов

В Иссык-Кульской области с июня по сентябрь 2025 года инспекторы службы экологического и технического надзора Минприроды составили 11 протоколов о нарушениях в сфере реализации пластиковых пакетов.

Как сообщили 24.kg в пресс-службе Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора, также наложено два штрафа в размере 20 тысяч сомов в соответствии с частью 1 статьи 213-2 Кодекса о правонарушениях КР и вынесено девять предупреждений.

Напомним, с 1 марта 2025-го приняты штрафные санкции. По Кодексу о правонарушениях несоблюдение запрета на реализацию и использование пакетов из полимерной пленки и всех видов пластиковых изделий на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области, парково-пляжной зоны и береговой зоны озера в первый раз влечет предупреждение.

Повторно совершенное деяние в течение года после вынесения предупреждения влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 3 тысяч сомов, на юридических — 10 тысяч сомов.
