Бизнес-сообщество обеспокоено давлением на хозяйствующие субъекты Кыргызстана

Особую обеспокоенность бизнеса вызывает работа государственной комиссии по изучению эффективности разработки золоторудного месторождения Кумтор. Об этом сообщили в Международном деловом совете.

Разработчик рудника обратился в МДС для защиты своих прав и обеспечения соблюдения законодательства страны. Из письма комиссии руководству ЗАО «Кумтор Голд Компани» следует, что планируется проверка практически любой документации компании. Глава госкомиссии депутат Жогорку Кенеша Акылбек Жапаров просит с 3 марта и до завершения работы комиссии «с 9.00 до 22.00 обеспечить полный и беспрепятственный доступ всем членам комиссии ко всем требуемым финансово-экономическим, юридическим, техническим, экологическим, административным и прочим документам, а также предоставить временные офисы, оргтехнику для их работы».

При этом обозначен список членов комиссии, экспертов и специалистов. Всего — более 20 человек, и список, как указано, могут расширить.

«Насколько нам известно, несмотря на введенный правительством мораторий на проведение проверок субъектов предпринимательства, проводимых правоохранительными органами, в отношении «Кумтор Голд Компани» сейчас параллельно идут проверки со стороны фискальных и правоохранительных органов. В ряде случаев запрашивается огромный объем документов, начиная с 1993 года. Такое обилие проверок в отношении одного хозяйствующего субъекта создает риски для дальнейшей бесперебойной работы и выполнения производственных задач, что в конечном счете негативно отразится не только на самой компании, ее сотрудниках, но и на стране в целом», — уверен исполнительный директор МДС Аскар Сыдыков.

После публикации информации о создании комиссии по проверке КГК стоимость акций Кыргызстана в Centerra Gold Inc снизилась на более чем $150 миллионов.

Кроме того, при работе таких депутатских и других госкомиссий применяется подход запроса необходимой информации, предоставления доступа ко всей документации компании. Возникают риски сохранности документов, необходимых для дальнейшей жизнедеятельности компаний. «Кумтор» не против предоставлять информацию, но по соответствующему запросу, указывающему на необходимую информацию.

Один из факторов этого — падение мировых цен на золото за указанный период. Но сообщения о создании госкомиссии, вероятно, также способствовали падению стоимости активов Кыргызстана. В 2012 году в результате аналогичных проверок стоимость акций упала практически в три раза.

«Сложившаяся ситуация показывает, что даже крупнейший налогоплательщик страны не может чувствовать себя в безопасности от проверок и требований госорганов. Положение усугубляется тем, что нам поступают аналогичные обращения и жалобы бизнеса из различных отраслей», — заявил глава МДС.

Недавно создана депутатская комиссия по проверке «Вертекс Голд Компани», по линии правоохранительных и других госорганов идут проверки других хозяйствующих субъектов.

Напомним, что шестой созыв Жогорку Кенеша в период завершения текущей сессии парламента исполняет чисто технические, важные для жизнедеятельности государства функции. По мнению экспертов, Жогорку Кенеш не имеет сейчас полномочий создавать такого рода комиссии, ведь осталось всего четыре месяца до истечения срока полномочий созыва.

Для проверки соблюдения законодательства существуют контролирующие органы исполнительной власти.

Жогорку Кенеш же по закону осуществляет контроль над исполнительной властью. Если у парламента есть сомнения в соблюдении законодательства, он мог бы поручить правительству и его профильным органам провести проверки в установленном порядке, без дублирования одновременных проверок различными органами и комиссиями.

«Мы очень обеспокоены продолжающимися проверками бизнеса в условиях глубокого экономического кризиса, в котором находится страна, и подчеркиваем необходимость принятия мер по скорейшей стабилизации экономической ситуации. Мы удивлены действиями, которые противоречат заявленной политике государства по защите инвестиций и поддержке бизнеса, проведения экономических реформ, предусмотренных указом президента КР о защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов от 29 января 2021 года», — высказался Аскар Сыдыков.

Складывается впечатление, что сегодня компаниям нужно бросить основную деятельность и только отвечать на запросы и проверки госорганов. В такой ситуации говорить о развитии не приходится. Аскар Сыдыков

В МДС отметили, что считают важным отреагировать на обращение КГК и других компаний, потому что сегодня это касается одной компании, завтра — другой, а послезавтра может коснуться любого из действующих в Кыргызстане хозяйствующих субъектов в любой отрасли экономики. Уже сегодня это ощущается во многих секторах как крупного, так и малого бизнеса — в торговле, услугах, промышленности, сельском хозяйстве. Практически каждый день в МДС приходят сообщения от различных предприятий.

«На каждый подобный случай бизнес-сообщество, гражданское общество, в целом общественность должны реагировать и защищать законные права предпринимателей и права человека. Следует обеспечить неукоснительное, единообразное применение законодательства и учитывать текущую сложную ситуацию как в экономике Кыргызстана в связи с углубившимся кризисом и недавними политическими событиями, так и в глобальной экономике в целом», — заявили в Международном деловом совете.

В 2020 году, по предварительным данным Нацстаткома Кыргызстана, доля «Кумтора» в ВВП страны составила 12,5 процента и четверть всего промышленного производства. За прошлый год перечислено налогов и обязательных платежей на сумму более 13 миллиардов сомов. По данным КГК, число сотрудников компании, включая подрядные организации, превышает 4 тысячи человек.