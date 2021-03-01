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Экономика

В Джалал-Абаде предприниматели получат до $50 тысяч на развитие бизнеса

Впервые в Джалал-Абаде пройдет финальный демонстрационный день седьмого бизнес-акселератора от Accelerate Prosperity (AP). Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что компании-участники акселерации, которые представят лучшие бизнес-планы, получат до $50 тысяч в виде инвестиций и технической поддержки. Заявку на участие в программе подали 190 предпринимателей. В финал вышли 24. В течение семи недель они обучались у опытных бизнесменов и работали с профессиональными консультантами.

«Акселерационная программа является дебютом в Джалал-Абадской области. В ней участвуют компании из сельскохозяйственного сектора, сферы услуг и производственных. К каждому участнику были прикреплены трекеры, оказывающие консультацию. Система трекинга позволяет участникам применять знания, полученные во время обучения», — говорится в сообщении.

Бизнес-акселератор проводится в рамках проекта Accelerate Prosperity ASIA и финансируется Европейским союзом и Фондом Ага Хана. Проект направлен на развитие предпринимательства и повышение экономического благосостояния сельского населения в КР.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/184966/
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