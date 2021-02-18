Больше половины бюджета Бишкека традиционно потратят на социалку

Бюджет столицы остается социально ориентированным, 55,9 процента расходуется на социальную сферу. Об этом на общегородских бюджетных слушаниях сообщил начальник горфинуправления мэрии Бишкека Умутжан Аманбаев.

По его словам, на социальную сферу потратят 5 миллиардов 586 миллионов 747,1 тысячи сомов. При этом большую часть — 4 миллиарда 534 миллиона 117,3 тысячи сомов — на образование.

На систему здравоохранения планируется потратить 273 миллиона 917,3 тысячи сомов, отдых и культуру — 522 миллиона 377,3 тысячи, социальную защиту — 386 миллионов 328,1 тысячи сомов.

Он добавил, что бюджет города сбалансированный, поэтому расходы расписаны на уровне доходов.

Традиционно средства расходуются на содержание административных аппаратов, мероприятия по предотвращению ЧС, содержание светофорных объектов, муниципальный транспорт, саночистку, озеленение и освещение города, содержание парков, строительство социальных объектов, инженерных сетей, строительство и ремонт городских дорог, содержание учреждений культуры, спорта, образования, здравоохранения, социальную помощь, стимулирующие гранты.