В мире ожидается экономический подъем из-за массовой вакцинации против COVID-19

«В дальнейшем мы ожидаем экономический подъем, к которому приведет в том числе массовая вакцинация», — отметил главный экономист Евразийского банка развития Евгений Винокур.

По его словам, высокие темпы распространения коронавируса могут затормозить процесс восстановления деловой активности в мире в начале 2021 года. Ведь отдельные крупные мировые экономики ужесточили карантинные меры из-за высокой заболеваемости COVID-19. Это ограничит глобальную деловую активность.

При этом экономисты ЕАБР отмечают, что реакция экономик региона банка на вторую волну коронавируса оказалась менее болезненной, чем на первую. Выпуск в обрабатывающей промышленности ЕАЭС по итогам 11 месяцев 2020-го вышел на уровень 2019 года. Но в то же время слабым оставался внутренний спрос. Потребительскую и инвестиционную активность ограничивали усиление санитарных мер на фоне роста заболеваемости COVID-19, высокая неопределенность и ухудшение финансовых результатов организаций.

«Мы ожидаем сохранения в начале текущего года слабого внутреннего спроса в странах — участницах ЕАБР. Его восстановление прогнозируется со второго квартала по мере смягчения противоэпидемических ограничений. Инфляция в регионе операций ЕАБР в декабре 2020-го ускорилась.

Ключевым инфляционным фактором остается удорожание продуктов питания. Оно во многом связано с ростом стоимости продовольствия на мировом рынке и переносом на цены ослабления валют государств — членов банка.

В ближайшие месяцы годовая инфляция в большинстве стран региона будет превышать целевые уровни. Инфляционные процессы замедлятся во второй половине 2021 года по мере исчерпания эффектов переноса валютных курсов и продовольственных цен», — заключил Евгений Винокур.