Евразийский банк развития готов помогать в экономической модернизации КР

«Мы готовы всемерно содействовать усилиям руководства Кыргызской Республики в реализации планов экономической модернизации», — заявил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов на встрече с президентом Садыром Жапаровым.

По его словам, Евразийский банк развития — надежный партнер Кыргызстана. С участием банка здесь реализуются системно значимые проекты в ключевых сферах экономики — гидроэнергетике, инфраструктуре. В дальнейшем ЕАБР намерен и дальше помогать в решении актуальных задач социально-экономического развития страны, углублении торгово-экономического сотрудничества и интеграции в регионе.

«Наш банк намерен играть еще более активную роль в достижении целей устойчивого развития Кыргызстана, в том числе путем реализации сквозных интеграционных проектов и проектов цифровой трансформации», — заключил Николай Подгузов.