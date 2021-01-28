18:26
USD 84.80
EUR 103.01
RUB 1.13
Экономика

Евразийский банк развития готов помогать в экономической модернизации КР

«Мы готовы всемерно содействовать усилиям руководства Кыргызской Республики в реализации планов экономической модернизации», — заявил председатель правления Евразийского банка развития Николай Подгузов на встрече с президентом Садыром Жапаровым.

По его словам, Евразийский банк развития — надежный партнер Кыргызстана. С участием банка здесь реализуются системно значимые проекты в ключевых сферах экономики — гидроэнергетике, инфраструктуре. В дальнейшем ЕАБР намерен и дальше помогать в решении актуальных задач социально-экономического развития страны, углублении торгово-экономического сотрудничества и интеграции в регионе.

«Наш банк намерен играть еще более активную роль в достижении целей устойчивого развития Кыргызстана, в том числе путем реализации сквозных интеграционных проектов и проектов цифровой трансформации», — заключил Николай Подгузов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181565/
просмотров: 131
Версия для печати
Материалы по теме
С кем прошла первая официальная встреча Садыра Жапарова на посту президента
Как проходила инаугурация Садыра Жапарова и других глав государств
Садыр Жапаров рассказал, какую клятву дал у кумбеза Манаса
Садыр Жапаров будет работать в Доме правительства на Старой площади
Садыр Жапаров призвал все политические силы к единству
Садыр Жапаров обещает создать новые рабочие места и вернуть мигрантов
Садыр Жапаров: Кыргызстан продолжит многополярную внешнюю политику
Садыр Жапаров назвал приоритетные направления внешней политики Кыргызстана
Садыр Жапаров: На меня возлагается колоссальная ответственность
Теперь полноправный. Садыр Жапаров вступил в должность президента
Популярные новости
Кыргызстан может обменять госдолг на&nbsp;программы по&nbsp;климату и&nbsp;экологии Кыргызстан может обменять госдолг на программы по климату и экологии
В&nbsp;Кыргызстане хотят построить железную дорогу от&nbsp;Кара-Кече до&nbsp;Балыкчи В Кыргызстане хотят построить железную дорогу от Кара-Кече до Балыкчи
Курс доллара в&nbsp;коммерческих банках Кыргызстана на&nbsp;25&nbsp;января Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 25 января
Россия будет участвовать в&nbsp;инфраструктурных проектах в&nbsp;Кыргызстане Россия будет участвовать в инфраструктурных проектах в Кыргызстане
Бизнес
Как бизнес выживал во&nbsp;время пандемии в&nbsp;Кыргызстане Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в&nbsp;саммите&nbsp;G7 Великобритания пригласила премьер-министра Индии принять участие в саммите G7
Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и&nbsp;&laquo;Народный&raquo; Дефицита куриных яиц нет. Комментарий сетей Globus и «Народный»
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает расширять охват и&nbsp;емкость сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает расширять охват и емкость сети 4G LTE
28 января, четверг
18:15
Массовые беспорядки. Курсана Асанова водворили в СИЗО на два месяца Массовые беспорядки. Курсана Асанова водворили в СИЗО н...
18:15
В Караколе отремонтируют улицу Тыныстанова почти за 40 миллионов сомов
18:12
Евразийский банк развития готов помогать в экономической модернизации КР
18:10
С кем прошла первая официальная встреча Садыра Жапарова на посту президента
18:03
Ассоциация ветеринаров Кыргызстана возобновила работу