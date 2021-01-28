Железная дорога до Кара-Кече в будущем может соединить север и юг страны

Строительство железной дороги по маршруту Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече в будущем может соединить северные и южные области страны. Об этом сообщили в ГП «НК «Кыргыз темир жолу».

По его данным, проект строительства включен в Национальную стратегию развития Кыргызстана на 2018-2040 годы.

«Проект имеет важное социально-экономическое значение. В первую очередь — за счет создания наименее затратного пути транспортировки угля при разработке буроугольного месторождения Кара-Кече для обеспечения населения и ТЭЦ Бишкека углем в осенне-зимний период, а также иных грузов народного потребления. Строительство железной дороги позволит решить транспортное обслуживание угольного месторождения, обеспечит регулярность перевозок», — отметили в компании.

В «Кыргыз темир жолу» добавили, что сегодня уголь с месторождения Кара-Кече перевозится автотранспортом до станции «Балыкчи», а далее по железной дороге до Бишкека и других населенных пунктов на севере республики.

Перевозка угля автотранспортом приводит к значительному повышению цен на уголь и преждевременному разрушению дорожного покрытия, что в долгосрочной перспективе обходится дороже, чем перевозка по железной дороге.

Кроме того, в перспективе развития железной дороги в Кыргызской Республике этот участок будет соединять северные и южные области страны.

В ГП добавили, что разработанное в 1998 году технико-экономическое обоснование проекта требует полного обновления. В связи с чем ГП «НК «Кыргыз темир жолу» объявило тендер на закупку услуг на обновление технико-экономического обоснования проекта строительства железной дороги Балыкчи — Кочкор — Кара-Кече.