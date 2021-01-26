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Экономика

Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 5 процентов

Правление Национального банка решило сохранить учетную ставку (ключевую ставку) на уровне 5 процентов. Об этом сообщается на официальном сайте регулятора.

Отмечается, что распространение пандемии COVID-19 в мире, волатильность мировых цен на товарно-сырьевых рынках и неоднородность развития мировой экономики продолжают негативно влиять на развитие стран региона и на экономику Кыргызстана. Экономическая активность в стране остается низкой.

Значительный спад объемов производства отмечается почти во всех секторах экономики, за исключением сельского хозяйства.

Нацбанк

«Выход экономики Кыргызстана на положительные устойчивые темпы роста будет во многом зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и скорости восстановления экономик стран — торговых партнеров», — подчеркнули в Нацбанке.

Денежно-кредитные условия в целом не претерпели существенных изменений. Краткосрочные ставки денежного рынка приблизились к учетной ставке Национального банка и продолжают колебаться в пределах установленного процентного коридора. Активность участников денежного рынка повысилась в коротком сегменте, главным образом, по операциям на открытом рынке.

Волатильность на товарно-сырьевых рынках, сохранение ограничений в ряде стран из-за пандемии COVID-19 и связанные с этим сдержанные ожидания роста глобальной экономики определяют волатильность на мировых финансовых рынках.

В течение 2020 года на внутреннем валютном рынке отмечалось превышение спроса на иностранную валюту над ее предложением, что обусловило проведение валютных интервенций со стороны Национального банка для сглаживания резких колебаний обменного курса.

Наметилась положительная тенденция притока денежных переводов физических лиц в страну. По итогам января-ноября 2020 года чистый приток денежных переводов составил $1,7 миллиарда, повысившись на 1,2 процента по сравнению с аналогичным показателем 2019 года.

«Принимая во внимание предпосылки развития внешней среды и складывающиеся внутренние экономические условия, Национальный банк решил сохранить размер учетной ставки на уровне 5 процентов. В случае возникновения каких-либо рисков Национальный банк не исключает возможности внесения корректировок в текущую денежно-кредитную политику. Национальный банк на регулярной основе оценивает внешние и внутренние факторы воздействия на инфляцию и, в зависимости от экономической ситуации, будет предпринимать соответствующие меры денежно-кредитной политики», — говорится в сообщении.

Следующее заседание правления Национального банка по вопросу о размере учетной ставки состоится 22 февраля 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/181200/
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