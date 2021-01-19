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Экономика

Правительству предлагают провести переговоры, чтобы продлить работу Кумтора

Правительство Кыргызстана должно сесть за стол переговоров и разработать новое соглашение по Кумтору, чтобы продлить работу рудника. Об этом сегодня на пресс-конференции в 24.kg сообщил горный инженер Дуйшенбек Камчыбеков.

По его словам, поставленные на баланс запасы золота на руднике исчерпают себя в 2023 году. Еще три года компания Centerra Gold будет отрабатывать складские запасы. А потом просто уйдет из Кыргызстана, потому что у нее есть другие перспективные проекты.

«На Кумторе есть еще запасы, есть перспективные площади. Работу рудника можно продлить до 2040 года. Поэтому нужно заключить с ними новое соглашение, рассказать, что там еще есть запасы золота, чтобы они продлили работу», — подчеркнул Дуйшенбек Камчыбеков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/180408/
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