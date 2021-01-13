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Экономика

Нацбанк увеличил долю в уставном капитале «Керемет банка»

Национальный банк Кыргызстана приобрел еще 27 миллионов акций «Керемет банка», увеличив свою долю в его капитале. Об этом сообщает Кыргызская фондовая биржа.

Сделка состоялась 30 декабря 2020 года. Она стала крупнейшей в 2020 году, заняв долю в размере 24 процентов в общем объеме размещений акций за год.

По итогам сделки доля НБ КР выросла с 5,8 миллиарда сомов до 8,5 миллиарда сомов. Сейчас Нацбанк владеет 97,45 процента акций банка.

С октября 2018 года основным владельцем пакета акций банка стал Национальный банк Кыргызской Республики, чья доля после очередной эмиссии в мае 2019 года составила более 95 процентов. ОАО «Керемет Банк» является правопреемником прав, активов и обязательств ОАО «Росинбанк».
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/179795/
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